Kevin Keegan, leyenda de Liverpool y de la selección de Inglaterra, falleció este lunes a sus 75 años tras una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron a principio de año. El ex delantero supo ser uno de los mejores futbolistas de su época, y ganó el Balón de Oro en 1978 y 1979.

“Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan murió a los 75 años”, expresó el breve comunicado compartido en redes sociales por la familia del histórico jugador. En el texto también agradecieron al equipo médico que lo atendió durante la enfermedad y solicitó privacidad para atravesar el duelo.

La carrera de Keegan comenzó en las formativas de Scunthorpe United, aunque rápidamente dio el salto a Liverpool, dónde disputó 303 partidos y firmó 100 goles en seis temporadas. Además, con los Reds cosechó nueve títulos, entre los que destaca una Champions League (1977) y dos Europa League (1973 y 1976).

Su siguiente destino fue Alemania. En Hamburgo ganó dos veces el Balón de Oro, la máxima distinción individual a la que puede aspirar un futbolista, y en 1979 ganó la Bundesliga. También vistió las camisetas de Southampton y Newcastle antes de colgar los botines en 1985.

Con la selección de Inglaterra acumuló 63 partidos (en 31 de ellos fue capitán) y anotó 21 goles. Además, luego de su retiro como futbolista profesional, ejerció como entrenador de los Tres Leones entre 1999 y 2000.