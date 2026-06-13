En una Selección Argentina que sigue afinando detalles para el debut en el Mundial 2026, una de las noticias más esperadas llegó desde el arco. Emiliano "Dibu" Martínez respondió de gran manera a la exigencia física en el entrenamiento de este sábado y encendió la tranquilidad en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Después de varios días de trabajos diferenciados y de una recuperación monitoreada minuto a minuto por la fractura en el dedo anular de su mano derecha, el arquero campeón del mundo afrontó una práctica mucho más intensa que las anteriores. Por primera vez desde que comenzó la concentración, fue exigido bajo los tres palos con movimientos, atajadas y ejercicios específicos de arquero.

Las imágenes que llegaron desde Kansas City dejaron una sensación alentadora. Si bien en algunos momentos se lo observó llevándose la mano lesionada hacia la zona afectada, el marplatense completó la sesión sin inconvenientes y respondió con seguridad a cada una de las exigencias planteadas por los entrenadores de arqueros.

La tranquilidad fue todavía mayor cuando abandonó el campo de entrenamiento. Con una sonrisa y el clásico pulgar hacia arriba, Dibu volvió a transmitir confianza. "Todo bien, tengo al mejor fisio", comentó entre risas, destacando el trabajo realizado por el cuerpo médico albiceleste para acelerar su recuperación.

La evolución del arquero sigue el camino previsto y, salvo un imprevisto de último momento, será titular el próximo martes cuando Argentina haga su presentación frente a Argelia. Una noticia que no es menor para una Selección que deposita gran parte de su seguridad defensiva en el hombre que se convirtió en héroe de Qatar 2022.

Además, Scaloni recibió otras buenas novedades en la práctica. Futbolistas que venían arrastrando molestias físicas como Julián Álvarez, Cristian Romero, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Nicolás González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel trabajaron con normalidad junto al resto del grupo. También se incorporó Marcos Senesi, recientemente convocado tras la lesión de Leonardo Balerdi.

Por ahora, la única preocupación sigue siendo Nicolás Tagliafico, quien continúa realizando tareas diferenciadas mientras se recupera de una molestia muscular en el sóleo.

A tres días del estreno mundialista, la Scaloneta empieza a despejar dudas. Y si hay una imagen que ilusiona al pueblo argentino, es la de Dibu volando de palo a palo como en sus mejores noches. Porque cuando el número uno está bien, Argentina respira.