La cuenta regresiva para el Superclásico ya está en marcha y la previa suma un ingrediente especial. Este domingo 1 de noviembre, Boca y River volverán a verse las caras en La Bombonera, en un partido que trasciende los límites de la cancha y paraliza a todo el país. Pero esta vez habrá una novedad que también se llevará las miradas: la pelota.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la Argentum Gambeta Derbi, una edición especial del balón oficial que tendrá su estreno en el duelo entre el Xeneize y el Millonario. No será una pelota más ni estará destinada a utilizarse durante todas las fechas del campeonato: fue diseñada para encuentros seleccionados, con la intención de distinguir algunas de las citas más importantes del calendario local.

La elección del Superclásico para su presentación no parece casual. En un enfrentamiento cargado de historia, rivalidad y momentos inolvidables, el nuevo balón busca sumar su propio capítulo a una tradición en la que hasta una pelota puede convertirse en protagonista.

La gambeta, una marca registrada del fútbol argentino

El nombre Argentum Gambeta Derbi resume buena parte del concepto detrás de esta edición especial. La gambeta, ese recurso que combina habilidad, creatividad y atrevimiento para superar a un rival, representa uno de los rasgos más reconocibles del fútbol argentino.

La propuesta busca rendir homenaje a esa identidad que atravesó generaciones y tuvo como protagonistas a algunos de los futbolistas más talentosos de la historia. Desde los enganches que hicieron del uno contra uno un arte hasta los grandes referentes de la Selección, la gambeta forma parte de una manera de entender y vivir el fútbol.

En el apartado visual, la pelota combina elementos inspirados en la histórica Tango con laureles que remiten a la consagración argentina en el Mundial de México 1986. También incorpora el número 10, un símbolo inseparable de los grandes talentos que marcaron el camino de la Albiceleste en sus tres conquistas mundialistas.

De esta manera, el balón que rodará en La Bombonera no solo distinguirá al encuentro por su diseño: también llevará referencias a la historia y a los símbolos más representativos del fútbol nacional.

La pelota naranja de 1986: el antecedente que quedó en la historia

La nueva presentación también despierta el recuerdo de uno de los episodios más curiosos e inolvidables de la historia del Superclásico: el partido que se disputó el 6 de abril de 1986 en La Bombonera y que quedó asociado para siempre a la famosa pelota naranja.

En aquella jornada, River llegó como campeón del torneo local y protagonizó una imagen que todavía permanece en la memoria de sus hinchas: dio la vuelta olímpica ante su público y también frente a los simpatizantes de Boca, en una época en la que se permitía la presencia de ambas parcialidades.

Pero aquel encuentro tuvo otro elemento distintivo. En medio de los papelitos y las serpentinas que cubrían el campo de juego durante los recibimientos, se utilizó una pelota naranja, una imagen que terminó convirtiéndose en parte de la leyenda del fútbol argentino.

Según el recuerdo de los protagonistas, la iniciativa fue de Hugo Gatti, entonces arquero de Boca, quien había visto el balón en una oficina de la AFA y propuso utilizarlo para facilitar su visibilidad entre los papeles que caían sobre el césped.

El resultado deportivo quedó marcado por la victoria de River por 2-0. Norberto Osvaldo Alonso, el Beto, fue el gran protagonista de la tarde con dos goles: el primero, de cabeza, con la pelota naranja; el segundo, mediante un tiro libre que se desvió en la barrera y se convirtió con el balón tradicional blanco y negro.

La imagen de Alonso cabeceando aquella pelota naranja se transformó en una de las fotografías más emblemáticas de la rivalidad entre Boca y River. El balón, por su parte, quedó inmortalizado en la historia del club de Núñez.

Casi cuatro décadas después, la presentación de una nueva pelota especial vuelve a conectar el Superclásico con aquella jornada. Aunque se trata de diseños y contextos diferentes, ambas iniciativas comparten una idea: convertir un detalle del juego en parte de una historia que va mucho más allá de los 90 minutos.

Una pelota exclusiva para los partidos más importantes

La Argentum Gambeta Derbi no se utilizará de manera habitual en todas las jornadas del fútbol argentino. Según lo anunciado, su presencia quedará reservada para encuentros seleccionados, como finales y otras citas de especial relevancia.

Su estreno será nada menos que en Boca-River, un escenario que reúne todos los ingredientes para una presentación de alto impacto: dos camisetas históricas, una rivalidad que atraviesa generaciones y millones de hinchas pendientes de cada detalle.

Este domingo, desde las tribunas de La Bombonera hasta el último rincón del país, todas las miradas estarán puestas en el partido. Boca buscará hacerse fuerte en su casa y River intentará arruinarle la fiesta. En medio de esa disputa, la nueva pelota comenzará a escribir su propia historia.

Porque en el Superclásico no hay detalles menores. Y esta vez, antes de que ruede la pelota, la AFA ya puso una en el centro de la escena.