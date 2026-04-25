Marc Márquez tuvo un sábado perfecto en el Gran Premio de España de MotoGP: ganó la carrera sprint en un contexto cambiante y se aseguró el primer lugar de la grilla para la carrera principal, donde irá por todo ante su público en Jerez.

El piloto español, siete veces campeón del mundo, fue protagonista de una remontada tan caótica como efectiva. La lluvia alteró por completo el desarrollo de la sprint y obligó a todos a tomar decisiones clave en cuestión de segundos. Márquez, que no la venía pasando bien en el arranque, llegó incluso a sufrir una caída a falta de cuatro vueltas, pero reaccionó rápido: fue a boxes, cambió de moto y apostó por neumáticos de lluvia.

Esa maniobra terminó siendo decisiva. Mientras varios de sus rivales comenzaban a caerse por las condiciones de pista, el español encontró el ritmo justo y empezó a escalar posiciones con contundencia. A falta de tres giros ya estaba en la punta y no la soltó más, firmando una victoria trabajada y estratégica.

Detrás suyo terminaron los italianos Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli, ambos con Ducati, en un podio de alto nivel en el circuito andaluz.

Con este resultado, Márquez sumó su segundo triunfo en sprint en la temporada y alcanzó los 57 puntos, lo que le permitió escalar al cuarto lugar del campeonato y meterle presión directa al líder, Marco Bezzecchi.

El domingo será el plato fuerte: la carrera principal del Gran Premio de España se disputará desde las 9 de la mañana (hora de Argentina), con Márquez largando desde la pole position y la ilusión intacta de volver a celebrar en casa. En un campeonato que viene apretado, el español ya avisó que está listo para dar pelea.