El entrenador argentino Ricardo Gareca podría volver a dirigir después de su salida de la selección de Chile. Su futuro está condicionado por una cuestión política: alcanzó un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo técnico de Peñarol, pero su desembarco dependerá del resultado de las próximas elecciones presidenciales del club uruguayo.

Quién lo impulsa

El encargado de impulsar su contratación es Freddy García, candidato por la lista 1414. Confirmó públicamente las conversaciones con el Tigre. A través de sus redes sociales, aseguró que el experimentado DT está entusiasmado con la posibilidad de asumir el desafío y encabezar un nuevo proyecto deportivo.

"Un entrenador de trayectoria internacional, experiencia y jerarquía para liderar nuestro plantel. Es tiempo de pensar en grande", expresó el dirigente. García buscará imponerse ante otros cinco postulantes en los comicios previstos para el 12 de diciembre.

La condición para su llegada

La llegada de Gareca al Manya está supeditada a una victoria electoral de García. Si el candidato consigue la presidencia, quedaría allanado el camino para avanzar con la incorporación del técnico. Gareca permanece sin equipo desde su frustrada experiencia al frente del seleccionado trasandino.

Su paso por Chile

Su última etapa como entrenador estuvo lejos de cumplir las expectativas. Asumió en enero de 2024 con el objetivo de clasificar a Chile al Mundial 2026 y realizar una buena Copa América. Pero los resultados no lo acompañaron.

En 17 partidos registró cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Esos números terminaron por precipitar su salida. Además del rendimiento deportivo, una de las primeras decisiones que generó controversia fue la exclusión de Arturo Vidal de sus convocatorias iniciales. Esa determinación abrió un frente de cuestionamientos que se sumó a las dificultades futbolísticas del equipo.

El presente de Peñarol

Mientras se define su futuro institucional, Peñarol continúa su participación en la Primera División de Uruguay. Después de 13 fechas, ocupa el cuarto puesto con 22 puntos, producto de seis victorias, cinco igualdades y dos caídas.

El próximo compromiso del conjunto aurinegro era este domingo 15 de noviembre, desde las 20 de Argentina, frente a Defensor Sporting, en condición de visitante y por la fecha 14 del campeonato local.