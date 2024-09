Apareció el “Rey Arturo” y prendió fuego a Gareca

“¡Ese huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino" tiró Vidal contra Gareca .

Golpe de realidad y duro para la Selección de Chile que dirige Ricardo Gareca, que perdió 3-0 ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas y quedó en el fondo de la tabla, donde hace más de 7 partidos que no hace goles, y que no pudo aún ganar en el proceso que tiene al DT argentino en frente. Ante esto, Arturo Vidal salió a atacar duramente al “Tigre” acusándolo de no ver la Copa Libertadores, solo el fútbol argentino, y tiró "Lo peor es que nos va mal con estos huevones que les ganamos dos copas"

El bicampeón de América con la selección chilena, Arturo Vidal, hoy en el Colo Colo, salió a cruzar duramente al DT de la selección luego de 3-0 en contra en Argentina. En el medio del partido, en un streaming, no tuvo pelos en la lengua "¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino", expresó, en referencia a la gran cantidad de jugadores de la Liga Profesional que presentó en cancha.

Luego siguió con un “Tienen que calmarse en la cancha, tiene que dejar de inventar, si el fútbol es muy sencillo", agregando además que Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero no lo podes quemar tanto".

"NOS VEMOS MAL CON ESTOS HUE... QUE HACE POCO LES GANAMOS DOS COPAS"#SportsCenter Arturo Vidal no se guardó nada tras la derrota de #LaRoja ante Argentina y lo expresó en su canal de Kick: "No nos podemos regalar tanto... A Bolivia se le tiene que ganar como sea". pic.twitter.com/zGSuXSp0h4 — ESPN Chile (@ESPNChile) September 6, 2024

En el medio de la crítica, también recordó su doble logro continental ante Argentina "Lo peor es que nos vemos mal con estos huevones que les ganamos dos copas. Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros".

Cabe destacar que desde la llegada de Ricardo Gareca al seleccionado de Chile, Arturo Vidal quedó descartado en la selección. En sus 38 años juega en el Colo Colo donde está en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

“contra Bolivia tenemos que ganar como sea” dijo el Rey Arturo, en referencia al cotejo del martes 18hs en Santiago de Chile, por la octava fecha. En la actualidad, el seleccionado trasandino acumula 5 puntos, está 9no y fuera de zona de clasificación.