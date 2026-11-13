Julio César Falcioni se fue de Atlético Tucumán: ya son 31 los técnicos que dejaron su cargo en 2026

Julio César Falcioni dejó de ser el técnico de Atlético Tucumán y con su partida son 31 los profesionales que han dejado ciclos en clubes de la primera división del fútbol argentino. El experimentado entrenador no tuvo un buen paso por el Decano, siendo su clasificación a semifinales de Copa Argentina su logro más importante.

Falcioni nunca pudo torcer el mal andar, no ganó ningún partido como local en su período y terminó 26° en la Tabla Anual, sin clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026. Queda claro que la experiencia del "Emperador" en Tucumán no fue buena, pero incrementó la lista roja de los bancos de suplentes.

Pesos pesados

En la lista de técnicos que no continuaron sus ciclos hay nombres pesados como Marcelo Gallardos y Eduardo Coudet en River Plate, Claudio Úbeda en Boca (cumplió contrato) y Gustavo Costas en Racing.

Gustavo Quinteros en Independiente fue otro de los grandes nombres que no tuvo un final feliz, lo mismo que Néstor Gorosito en San Lorenzo, Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba o Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata.

Lo de Sampaoli en Talleres duró apenas 81 días, sólo 7 partidos oficiales de un pobre ciclo en Cordoba.

Nómina completa de los técnicos que no terminaron su ciclo este 2026

Eduardo Domínguez | Estudiantes

Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s

Hugo Colace | Atlético Tucumán

Marcelo Gallardo | River Plate

Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto

Damián Ayude | San Lorenzo

Guillermo Farré | Aldosivi

Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza

Gustavo Benítez | Deportivo Riestra

Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata

Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto

Mariano Sosa | Defensa y Justicia

Carlos Tévez | Talleres

Gustavo Costas | Racing Club

Claudio Úbeda | Boca Juniors

Rubén Insúa | Barracas Central

Gustavo Álvarez | San Lorenzo

Lucas Pusineri | Central Córdoba

Walter Zunino | Platense

Gustavo Quinteros | Independiente

Eduardo Coudet | River Plate

Israel Damonte | Aldosivi

Jorge Sampaoli | Talleres

Néstor Gorosito | San Lorenzo

Juan Pablo Vojvoda | Racing Club

Diego Dabove | Tigre

Guillermo Duró | Deportivo Riestra

Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto

Sebastián Domínguez | Central Córdoba

Julio César Falcioni | Atlético Tucumán