Julio César Falcioni se fue de Atlético Tucumán: ya son 31 los técnicos que dejaron su cargo en 2026

Julio César Falcioni dejó de ser el técnico de Atlético Tucumán y con su partida son 31 los profesionales que han dejado ciclos en clubes de la primera división del fútbol argentino. El experimentado entrenador no tuvo un buen paso por el Decano, siendo su clasificación a semifinales de Copa Argentina su logro más importante.
Falcioni nunca pudo torcer el mal andar, no ganó ningún partido como local en su período y terminó 26° en la Tabla Anual, sin clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026. Queda claro que la experiencia del "Emperador" en Tucumán no fue buena, pero incrementó la lista roja de los bancos de suplentes.
Pesos pesados
En la lista de técnicos que no continuaron sus ciclos hay nombres pesados como Marcelo Gallardos y Eduardo Coudet en River Plate, Claudio Úbeda en Boca (cumplió contrato) y Gustavo Costas en Racing.
Gustavo Quinteros en Independiente fue otro de los grandes nombres que no tuvo un final feliz, lo mismo que Néstor Gorosito en San Lorenzo, Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba o Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata.
Nómina completa de los técnicos que no terminaron su ciclo este 2026
Eduardo Domínguez | Estudiantes
Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s
Hugo Colace | Atlético Tucumán
Marcelo Gallardo | River Plate
Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto
Damián Ayude | San Lorenzo
Guillermo Farré | Aldosivi
Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza
Gustavo Benítez | Deportivo Riestra
Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata
Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto
Mariano Sosa | Defensa y Justicia
Carlos Tévez | Talleres
Gustavo Costas | Racing Club
Claudio Úbeda | Boca Juniors
Rubén Insúa | Barracas Central
Gustavo Álvarez | San Lorenzo
Lucas Pusineri | Central Córdoba
Walter Zunino | Platense
Gustavo Quinteros | Independiente
Eduardo Coudet | River Plate
Israel Damonte | Aldosivi
Jorge Sampaoli | Talleres
Néstor Gorosito | San Lorenzo
Juan Pablo Vojvoda | Racing Club
Diego Dabove | Tigre
Guillermo Duró | Deportivo Riestra
Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto
Sebastián Domínguez | Central Córdoba
Julio César Falcioni | Atlético Tucumán