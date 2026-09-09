Banfield reaccionó apenas comenzado el segundo tiempo y empató 1-1 ante Deportivo Riestra por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. A los cinco minutos, Tomás Adoryán apareció para marcar la igualdad con una definición de manera poco habitual, pero efectiva, que le permitió al Taladro recuperar rápidamente el terreno perdido y dejar todo igualado en el estadio Alfredo Beranger de Temperley.

Deportivo Riestra le gana 1-0 a Banfield al término del primer tiempo en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Cuando todo parecía indicar que ambos equipos se irían al descanso sin poder romper el cero, Ángel Stringa apareció a los 45 minutos y marcó el tanto que puso en ventaja al Malevo.

El ganador del duelo avanzará por primera vez a las semifinales de esta edición de la Copa Argentina y quedará a dos partidos de levantar el trofeo. Para ambos, además, representa una oportunidad para dejar atrás por un rato las preocupaciones que arrastran en el campeonato local.

Riestra llega después de rescatar un empate frente a Platense en su última presentación. Fue su tercera igualdad consecutiva, en un partido que parecía encaminado a una derrota y que finalmente terminó con sabor a festejo para el conjunto dirigido por Guillermo Duró.

El Malevo ocupa actualmente el undécimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, con nueve puntos, mientras que en la tabla anual suma 20 unidades y se encuentra en la parte baja. La pelea por la permanencia aparece como una preocupación concreta, por lo que la Copa Argentina puede convertirse en una vía para recuperar confianza y protagonismo.

Del otro lado aparece un Banfield que tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo conducido por Pedro Troglio perdió sus últimos tres partidos por el campeonato y llega después de una dura caída por 3-1 frente a Aldosivi, resultado que significó además el primer triunfo del Tiburón en la temporada.

El Taladro suma 25 puntos en la tabla anual y tiene algo más de margen que su rival en la lucha por mantenerse alejado de la zona de descenso, aunque el presente deportivo obliga a buscar respuestas. Por eso, una clasificación a semifinales podría significar un importante envión para un equipo que necesita volver a ganar.

En Temperley, ambos salen a jugarse todo a un partido. Riestra busca hacer historia y meterse por primera vez en las semifinales, mientras que Banfield quiere aprovechar su mayor recorrido en la competencia para dejar atrás la crisis y seguir avanzando.

Las formaciones confirmadas

Guillermo Duró apuesta por Marino Arzamendia en el arco; Ángel Stringa, Facundo Miño, Ignacio Coriglio y Cristian Paz en la defensa; Pedro Ramírez, Nicolás Watson, Gabriel Obredor y Pablo Monje en el mediocampo; Antony Alonso y Alexander Díaz en el ataque.

Por su parte, Pedro Troglio dispuso a Diego Rodríguez; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele y Nicolás Meriano; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Alexander Machado y Adrián Balboa.

El partido se disputa en el estadio Alfredo Beranger, la cancha de Temperley, con el objetivo de definir al primer semifinalista de la Copa Argentina. Riestra y Banfield ya están en cancha y buscan una victoria que les permita cambiar el rumbo y meterse entre los cuatro mejores del torneo.