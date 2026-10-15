La muerte de Jorge “Roña” Castro provocó una profunda conmoción entre sus seres queridos, que este miércoles se acercaron a una sala velatoria de Morón para despedir al histórico excampeón mundial de boxeo. En medio del dolor, familiares y amigos se reunieron para rendirle homenaje y recordar a quien dejó una huella tanto arriba del ring como en su vida personal.

El velatorio se realiza frente al cementerio de la localidad bonaerense y contempla dos jornadas para que quienes compartieron distintos momentos con el deportista puedan darle el último adiós. Según informó la periodista de TN Ana Ortiz, la ceremonia se extenderá hasta la medianoche del miércoles y continuará durante la mañana del jueves, antes del entierro previsto para el mediodía.

Entre las personas que se acercaron a despedir a Roña Castro estuvo Jonathan, uno de sus amigos más cercanos, quien habló públicamente sobre la relación que los unía. Visiblemente afectado por la pérdida, compartió recuerdos de sus últimos encuentros y contó que el exboxeador estaba entusiasmado con un proyecto que buscaba llevar su historia a la pantalla.

El eterno dolor por el Roña Castro

Según relató, Castro tenía la intención de realizar una serie sobre su trayectoria deportiva y los diferentes momentos que marcaron su vida. La propuesta lo tenía especialmente ilusionado, tal como resumió su amigo al recordar aquel sueño pendiente: “Estaba muy contento”, expresó durante la entrevista.

El testimonio también estuvo marcado por la incredulidad ante una muerte tan repentina. Jonathan contó que había compartido una comida con el excampeón apenas dos días antes de su fallecimiento y recordó que el propio deportista había tomado la iniciativa de llamarlo para organizar el encuentro. “Yo todavía no lo puedo creer porque antes de ayer estuvo acá, comimos un asado”, manifestó.

En ese mismo relato, el amigo reveló que, durante aquella última reunión, Jorge Castro le había comentado que sentía una molestia física. “Me duele un poco acá el hombro”, fueron las palabras que recordó Jonathan. La conversación adquirió otro significado después de conocerse la noticia, mientras el hombre intentaba asimilar la pérdida de alguien fundamental en su vida.

El eterno dolor por el Roña Castro

El eterno dolor por el Roña Castro

La emoción se hizo todavía más evidente cuando describió el lugar que ocupaba el exboxeador en su historia personal. Lejos de limitarse a recordar sus logros deportivos, Jonathan destacó el acompañamiento que recibió de Castro a lo largo de los años. “Se fue mi hermano. La persona que estuvo conmigo en todo momento, en los buenos, en los malos momentos”, expresó, sintetizando el vínculo que los unía.

El fallecimiento de Roña Castro ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando sufrió una descompensación en el Bingo de Morón. Según el parte policial, se encontraba en la sala de máquinas cuando comenzó a sentirse mal. El encargado del establecimiento solicitó asistencia y un equipo médico acudió al lugar, pero, pese a los intentos de reanimación, no pudieron salvarlo. A los 59 años, el histórico boxeador dejó un vacío entre sus afectos y en el mundo del deporte argentino.

El eterno dolor por el Roña Castro