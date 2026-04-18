La representación de Río Negro se consagró campeón de la séptima edición de los Juegos ParaEpade, que se disputaron en las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Rawson. La delegación provincial tuvo una actuación sobresaliente y se quedó nuevamente con la copa general.

De esta manera obtuvo el quinto título para la provincia en siete ediciones, tras sus consagraciones en 2018, 2019, 2021 y 2023. Además, fue subcampeón en 2022 y ocupó el tercer puesto en 2025, en una competencia que en 2024 no se llevó a cabo.

En esta edición, Río Negro se quedó con la Copa de Oro en natación adaptada masculina y atletismo adaptado femenino, además de sumar buenas actuaciones en otras disciplinas. Fue subcampeón en básquet 3×3 y Boccia, mientras que obtuvo el bronce en natación adaptada femenina y el cuarto puesto en atletismo adaptado masculino.

El rendimiento global se reflejó en el medallero, donde la delegación rionegrina alcanzó un total de 105 preseas, producto de 77 medallas de oro, 16 de plata y 12 de bronce, superando por 25 oros a su escolta, La Pampa.

La competencia está reservada a las provincias patagónicas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa.