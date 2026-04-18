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Sábado 18 de Abril, Neuquén, Argentina
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Supremacía

Río Negro se coronó campeón de los Juegos ParaEpade en Chubut

Los rionegrinos se volvieron a consagrar y sumó su quinto título en siete ediciones. La delegación obtuvo 105 medallas 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 00:49
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Río Negro festejó la obtención de los Juegos ParaEpade 2026

La representación de Río Negro se consagró campeón de la séptima edición de los Juegos ParaEpadeque se disputaron en las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Rawson. La delegación provincial tuvo una actuación sobresaliente y se quedó nuevamente con la copa general.

De esta manera obtuvo el quinto título para la provincia en siete ediciones, tras sus consagraciones en 2018, 2019, 2021 y 2023. Además, fue subcampeón en 2022 y ocupó el tercer puesto en 2025, en una competencia que en 2024 no se llevó a cabo.

En esta edición, Río Negro se quedó con la Copa de Oro en natación adaptada masculina y atletismo adaptado femenino, además de sumar buenas actuaciones en otras disciplinas. Fue subcampeón en básquet 3×3 y Boccia, mientras que obtuvo el bronce en natación adaptada femenina y el cuarto puesto en atletismo adaptado masculino.

El rendimiento global se reflejó en el medallero, donde la delegación rionegrina alcanzó un total de 105 preseas, producto de 77 medallas de oro, 16 de plata y 12 de bronce, superando por 25 oros a su escolta, La Pampa.

La competencia está reservada a las provincias patagónicas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

 

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