Cierra la primera semana de competencia en los Juegos Suramericanos que se disputan en Rosario, desde el 12 al 26 de septiembre de 2026, con 15 países. Nueva presencia neuquina en competencia, esta vez con Abril Garzón, que está en ruta disputando la Road Race femenina.

La oriunda de Huinganco, de 21 años, es la cuarta neuquina se entra en competencia, de los diez que están convocados en diferentes disciplinas. La ciclista, afianzada dentro de la selección nacional, corre en la Ruta de Rafaella, la Road Race de 108 kilómetros, competencia donde salieron 43 atletas de los diferentes países.

De lo que va de competencia, la provincia ya le dio dos medallas a la delegación Argentina: Bejamin Gader Baca Cau se colgó la dorada en los 5 mil por puntos de Patín Carrera, mientras que Manuel Turone fue bronce en ciclismo BMX freestyle. También dijo presente Lucía Monje, que consiguió dos 8vos puestos en las carreras de fondo de Patín.

La representación provincial sigue, Pilar Etchechoury, jugadora de la Selección Argentina de squash, se presentará desde la ronda de 64 dese las 9am en individuales del lunes 2, disputando las finales están pautadas para el miércoles 23.

José Luis Acuña sale al tatami la próxima semana

Esteban Silva y Wanda Arca, tendrá actividad tanto individual como equipo en tiro con arco, desde el martes 22 hasta el viernes 25 de septiembre en el Hipódromo Óvalo.

El Slalom se disputará en Lago Sur, ahí dirá presente Matías Contreras quien competirá el miércoles 23 hasta el viernes 25, en diferentes pruebas. Mismo día para el taekwondista José Luis Acuña.

La última en salir en escena es Giuliana Baigorria, quien se presentará el viernes 25, en la prueba de Lanzamiento de martillo que se desarrollará desde las 9:05 en Atletismo CARD.

En la actualidad, el medallero lo domina Brasil con 41 oro, 45 plata, y 34 de bronce. Segundo Argentina con 31-28-44, mientras que Colombia se ubica tercero con 30-24-19.