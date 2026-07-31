La clasificación llegó, pero las dudas siguen más vivas que nunca. Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de una dramática definición por penales ante O'Higgins en Chile, aunque el rendimiento volvió a encender las alarmas. Y esta vez fue el propio Juan Román Riquelme quien puso el foco sobre uno de los errores que más molestó puertas adentro.

A pocas horas de conseguir el boleto a la siguiente ronda, el presidente xeneize tomó la palabra desde Rancagua y dejó una frase que rápidamente hizo ruido en el mundo Boca. Lejos de atribuir el bajo nivel a cuestiones emocionales o de confianza, como habían sugerido Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes, Román apuntó directamente a errores futbolísticos.

"No te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no marcaste bien, no tiene que ver con lo anímico ni la confianza", disparó el máximo dirigente del club.

La declaración no pasó inadvertida. El tanto de O'Higgins, que llevó la serie a los penales y puso contra las cuerdas al conjunto argentino, nació justamente de una acción que dejó al descubierto falencias defensivas que Boca viene arrastrando desde hace varios partidos.

Las palabras de Riquelme marcaron una diferencia conceptual respecto a las explicaciones que habían dado tanto el entrenador como el capitán. Mientras Arruabarrena y Paredes hicieron referencia a aspectos mentales, confianza y momentos futbolísticos, el presidente eligió un camino mucho más directo: para él, el problema estuvo en la ejecución dentro del campo de juego.

Aun así, Román también hizo una defensa del plantel al remarcar las dificultades físicas y la seguidilla de compromisos que afronta el equipo en este tramo de la temporada.

"Tenemos muy pocos días de descanso, vamos a jugar cada dos o tres días hasta fin de agosto sin parar. Es muy difícil. Y es raro que un equipo juegue diez partidos seguidos bien", explicó.

Además, puso el foco en otro de los problemas que condicionaron el rendimiento del equipo durante las últimas semanas: las lesiones.

"Esperemos que los lesionados se recuperen. Son muchos partidos y los necesitamos a todos. Últimamente no podemos contar con todo el plantel ni en el inicio de la pretemporada", lamentó.

Más allá del pase de ronda, Boca volvió a quedar bajo la lupa. El equipo avanzó, pero dejó una imagen preocupante ante un rival que lo superó durante buena parte de la serie. Y en medio de ese escenario, la frase de Riquelme resonó con fuerza.

Porque mientras los penales trajeron alivio y evitaron una eliminación que hubiera significado un golpe muy duro para el ciclo, el presidente dejó en claro que la clasificación no tapa los errores. Para Román, hay cuestiones que no pasan por la cabeza ni por la confianza: pasan por marcar mejor. Y el gol de O'Higgins fue la prueba que eligió para dejarlo en evidencia.