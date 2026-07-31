En una noche complicada para Boca por la Copa Sudamericana, una escena entre Leandro Paredes y Sebastián Villa se convirtió en uno de los temas más comentados tras el encuentro frente a O’Higgins. El mediocampista no ocultó su enojo luego de una jugada desperdiciada por el colombiano y su reacción rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El rendimiento de Sebastián Villa estuvo lejos de ser el esperado. El extremo nunca logró marcar diferencias ni por la banda derecha ni por la izquierda, perdió protagonismo durante gran parte del encuentro y no consiguió aprovechar los espacios que ofrecía el rival. Su actuación terminó siendo una de las más cuestionadas por los hinchas.

La acción que desató el fastidio ocurrió en el segundo tiempo. Leandro Paredes recuperó la pelota tras un contacto con Santiago Ascacibar y lanzó un pase rápido hacia la izquierda para iniciar un contragolpe. La intención era aprovechar que la defensa de O’Higgins estaba mal parada y permitir que Villa acelerara el ataque.

Sin embargo, el colombiano tardó en controlar la pelota y, al intentar retroceder, resbaló sobre un campo muy afectado por la lluvia. La jugada perdió intensidad y finalmente terminó con el despeje de Felipe Faúndez, frustrando una oportunidad que parecía prometedora para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La reacción de Leandro Paredes no pasó inadvertida. El capitán miró con evidente molestia a Sebastián Villa, levantó los brazos y se golpeó los muslos en un claro gesto de bronca. Aunque la transmisión oficial no mostró la secuencia, distintos videos comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron todo tipo de interpretaciones sobre el vínculo entre ambos futbolistas.

Pocos instantes después del episodio, Rodolfo Arruabarrena decidió intervenir. El entrenador sacó del campo a Sebastián Villa y apostó por el ingreso de Leonel Flores, una variante que terminó modificando el desarrollo ofensivo del equipo en los minutos finales.

Leandro Paredes reclamó a Villa

El juvenil respondió con personalidad. Leonel Flores mostró desequilibrio, encaró constantemente a la defensa rival y estuvo muy cerca de convertir con un potente remate que se estrelló contra el travesaño. Su ingreso fue uno de los aspectos más destacados de un partido que dejó más dudas que certezas para el conjunto xeneize.

Mientras tanto, el gesto de Leandro Paredes hacia Sebastián Villa continúa generando repercusiones. Aunque este tipo de reproches suelen quedar dentro del campo de juego, las imágenes despertaron especulaciones sobre el clima interno de Boca, en un momento donde el equipo busca recuperar regularidad y mejorar su rendimiento en los compromisos internacionales.