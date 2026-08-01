Rosario fue escenario de un encuentro que trascendió cualquier camiseta. Leandro Paredes y Ángel Di María, dos de los máximos referentes de la generación dorada de la Selección Argentina, volvieron a encontrarse y regalaron una postal que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El capitán de Boca compartió imágenes junto al ídolo de Rosario Central durante una práctica en el predio de Arroyo Seco, en la previa del compromiso que el Xeneize afrontará en territorio rosarino. Entre risas, abrazos y una charla relajada, los campeones del mundo dejaron en claro que el vínculo que construyeron durante años sigue intacto.

"Amigo mío", escribió Paredes en sus redes sociales acompañando el video que mostró a ambos futbolistas compartiendo un momento de complicidad lejos de la presión de los partidos. La publicación rápidamente se llenó de reacciones y comentarios de hinchas que celebraron el reencuentro de dos emblemas del fútbol argentino.

La historia entre ambos está marcada por una amistad que nació hace más de una década y que se fortaleció tanto dentro como fuera de la cancha. Compartieron vestuario en la Selección Argentina, defendieron juntos los colores del Paris Saint-Germain y de la Juventus, y fueron protagonistas de algunas de las páginas más gloriosas del fútbol nacional.

Juntos levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022, conquistaron las Copas América de 2021 y 2024 y formaron parte de un grupo que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol internacional. En total, coincidieron en más de un centenar de encuentros entre clubes y selección, construyendo una relación que trascendió lo deportivo.

El último enfrentamiento oficial entre ambos se había producido meses atrás, cuando Boca y Rosario Central igualaron en el Gigante de Arroyito. Aquella noche también hubo abrazos, intercambio de camisetas y muestras de afecto que reflejaron una amistad imposible de ocultar.

Paredes incluso confesó en varias oportunidades que fue uno de los primeros en enterarse del regreso de Di María al Canalla. La relación entre ambos también involucra a sus familias, que mantienen un vínculo cercano desde hace años.

Mientras continúan escribiendo capítulos importantes de sus carreras como protagonistas del fútbol argentino, el volante de Boca y el extremo de Rosario Central volvieron a regalar una imagen que recordó los mejores tiempos de la Scaloneta. Porque más allá de los títulos, los colores o las rivalidades, la amistad entre Paredes y Di María sigue siendo una de las historias más valiosas que dejó aquella generación campeona del mundo.