En busca de seguir por la senda del triunfo, River visita al RB Bragantino desde las 21.30 por la tercera fecha del Grupo H de Copa Sudamericana. Luego de volver a la victoria en el Torneo Apertura el pasado fin de semana, el equipo dirigido por Eduardo Coudet llega como líder de su zona y buscará un triunfo que lo consolide en lo más alto para encaminar su clasificación a octavos de final.

Las dudas que aparecieron luego de la derrota en el Superclásico no se apagan del todo, pero River consiguió volver al Monumental con un triunfo ante Aldosivi que acalló un poco el malestar por el 0-1 ante Boca. Ahora, el próximo objetivo del Milllonario es volverse de Brasil con una victoria que lo consolide como líder en el plano internacional. Con 4 puntos, los de Núñez comandan su grupo pero una derrota podría complicar su futuro.

En cuanto al once inicial, Coudet realizará solamente un cambio respecto del 3-1 ante Aldosivi y es el ingreso de Kendry Páez en lugar del juvenil Ian Subiabre. Sin novedades en cuanto a los lesionados, ya que Sebastián Driussi, Fausto Vera y Juanfer Quintero siguen recuperándose y Franco Armani y Maximiliano Meza (se comentaba que estaban próximos a volver) no fueron convocados para el encuentro, el Chacho apostará por darle rodaje a los titulares que vienen siendo parte en los últimos encuentros.

Del lado de Bragantino, el conjunto paulista intentará hacerse fuerte de local para meterse en la pelea por la clasificación. Con 3 puntos producto de su triunfo agónico 3-2 ante Blooming, sumar de a tres significará subir a la punta del grupo. En el Brasilerão, la realidad del elenco propiedad de la franquicia Red Bull es muy irregular: está 9° con 17 puntos pero ganó solamente uno de sus últimos cuatro juegos.

Posibles formaciones:

RB Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Cícero de Souza Marqués.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

El encuentro será transmitido desde las 21 por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.



