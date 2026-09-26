River continúa sumando confianza en esta nueva etapa bajo la conducción de Leonardo Ponzio. En medio del parate por la fecha FIFA, el Millonario disputó un amistoso frente a Vélez en el predio de Ezeiza y se quedó con una entretenida victoria por 3-2 en un partido que tuvo emociones de principio a fin.

El conjunto de Núñez mostró efectividad en ataque y encontró los goles a través de Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán. Del otro lado, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto dio pelea hasta el final y logró descontar mediante Juan Cruz Policella y Matías Arias.

Ponzio aprovechó el compromiso para seguir observando variantes y darle rodaje a varios futbolistas importantes del plantel. River formó con Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera y Tomás Galván; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

La ausencia más destacada fue la de Santiago Beltrán, quien se encuentra afectado a la Selección Argentina, por lo que Centurión ocupó el arco millonario durante todo el encuentro.

Por el lado de Vélez, Guillermo Barros Schelotto también utilizó el amistoso para probar alternativas y evaluar variantes de cara a la reanudación de la competencia oficial. El Fortín tuvo entre sus titulares a Facundo Sanguinetti, Lisandro Magallán, Lucas Robertone, Manuel Lanzini y Ronaldo Martínez, entre otros.

Más allá del resultado, el ensayo dejó buenas sensaciones para ambos entrenadores. River ratificó su poder ofensivo y mantuvo la racha positiva que arrastra desde la llegada de Ponzio, mientras que Vélez sumó minutos de fútbol en un duelo exigente ante uno de los principales candidatos del fútbol argentino.

Con el parate llegando a su fin, tanto el Millonario como el Fortín volverán a enfocarse en los desafíos oficiales, aunque antes dejaron un amistoso atractivo que entregó cinco goles y varias conclusiones para sus cuerpos técnicos.