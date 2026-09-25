Lali Espósito sumó un nuevo hito a su carrera al agotar las entradas para su tercer show del año en el estadio de River Plate, previsto para este sábado 26 de septiembre. La noticia llegó mientras la cantante se encontraba en pleno ensayo junto a su equipo, y su reacción quedó registrada en un video que compartió con sus seguidores.

"Che, chicos, muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa", expresó Lali visiblemente conmovida al recibir la confirmación de que no quedaban localidades disponibles.

La emoción de Lali al enterarse

Durante el ensayo, la artista agradeció a todas las personas que trabajan detrás de cada presentación. "Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo", sostuvo.

Más tarde, en su cuenta de Instagram, formalizó el anuncio con un posteo que acompañó con imágenes de sus presentaciones anteriores en el Monumental. "¡Agotaron el tercer River del año!", escribió la cantante.

Ocho estadios agotados en total

Con esta nueva fecha, la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" acumula ocho estadios agotados: cinco funciones en Vélez Sarsfield durante 2025 y tres presentaciones en River Plate a lo largo de este año.

Las dos primeras funciones en el Monumental se realizaron el 6 y 7 de junio, con una convocatoria que superó las 160.000 personas entre ambas noches.

Un mensaje sobre la resiliencia

En su mensaje al equipo, Lali también reflexionó sobre el significado que tiene sostener este tipo de convocatorias en el contexto actual. "Me siento muy honrada de poder, con mi música que hago con mis amigos, generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable", señaló.

Y agregó: "Sobre todo en estos tiempos complejos, no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe, en estos tiempos ser resiliente y mostrar una potencia, una dignidad y una integridad no solo artística sino humana es todo un valor".

Los invitados que podrían subir al escenario

La expectativa en torno al recital creció por las versiones sobre posibles invitados. En sus dos presentaciones anteriores en River, Lali compartió escenario con Kylie Minogue, Dillom y Duki.

El periodista Ángel de Brito adelantó en Bondi Live que Tini Stoessel estaría presente en el show, aunque no precisó si se trataría de una participación musical o de su presencia como espectadora. También circularon los nombres de Marilina Bertoldi y Charly García, aunque ninguno fue confirmado oficialmente.

Horarios y accesos al Monumental

El recital está programado para las 21 horas del sábado, con apertura de puertas a las 17, según informó la productora Dale Play Live.

Los ingresos al estadio se habilitarán por avenida Libertador y Padre Juan B. Neumann, y por avenida Monroe y Nicanor Méndez. Las salidas se distribuirán entre distintos puntos de las avenidas Libertador y Monroe.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó además un servicio extendido de la línea D de subte hasta la 1.30 de la madrugada del domingo, con paradas habilitadas en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Con este nuevo sold out, Lali se consolidó como la segunda artista argentina en agotar entradas en el estadio de River, después de María Becerra.