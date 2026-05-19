River decidió apostar fuerte por uno de los futbolistas que mejor representa el presente del equipo. En medio de una temporada cargada de competencia y con varios nombres importantes atravesando altibajos, el Millonario anunció la renovación de Tomás Galván, quien extendió su vínculo hasta diciembre del 2028 y continuará ligado al club que lo vio nacer.

La decisión de la dirigencia no sorprendió puertas adentro. A sus 26 años, el volante atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera y se convirtió en una pieza clave dentro del esquema de Eduardo Coudet. Regular, dinámico y cada vez más influyente en el mediocampo, Galván logró algo que parecía lejano hace algunos años: consolidarse como titular en River.

Su historia tiene mucho de perseverancia. Tras debutar en Primera y no encontrar continuidad en un plantel lleno de figuras, el mediocampista tuvo que salir a préstamo para sumar rodaje y experiencia. Pasó por Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez, dejando buenas sensaciones en cada uno de esos equipos y mostrando una evolución futbolística que terminó convenciendo primero a Marcelo Gallardo y luego al actual cuerpo técnico.

Con el Muñeco volvió a entrar en consideración, pero fue con la llegada de Coudet cuando terminó de afirmarse definitivamente. El entrenador encontró en Galván un futbolista confiable, intenso y con capacidad para sostener el equilibrio del equipo en los momentos más exigentes.

Los números también respaldan su crecimiento. En lo que va del año disputó 23 de los 24 partidos oficiales del Millonario, marcó dos goles, ambos ante Belgrano y aportó una asistencia frente a Banfield. Además, en un plantel golpeado constantemente por lesiones, el volante aparece como uno de los jugadores físicamente más regulares y confiables.

River entendió que no podía correr riesgos con uno de sus hombres más importantes. Su contrato finalizaba a fin de año y desde julio ya podía negociar libremente con otros clubes, por lo que la dirigencia aceleró las conversaciones y acordó una mejora salarial junto con la extensión del vínculo.

En Núñez sienten que Galván todavía tiene mucho más para dar. Y después de tantos préstamos, vueltas y desafíos, el volante finalmente encontró su lugar en el club de sus sueños.