Charly García cumplió 75 años y recibió una ola de mensajes de afecto de músicos, artistas y referentes de la cultura argentina. Fito Páez, Nito Mestre, David Lebón, Palito Ortega y Lali Espósito estuvieron entre quienes le dedicaron palabras y recuerdos, mientras que el Club Atlético River Plate también se sumó a los saludos. En paralelo, cientos de fanáticos se congregaron frente a la casa del músico para celebrar su trayectoria.

River Plate publicó una imagen del artista con la camiseta del club.

El propio García eligió la fecha para anunciar una novedad sobre su carrera: un documental que llegará a Netflix. Lo presentó con una frase breve en sus redes sociales: “Ahora sí, ‘Charly x Charly’”.

Fito Páez le dedicó una carta cargada de admiración

Uno de los mensajes más extensos llegó de Fito Páez, quien publicó una carta a la medianoche para homenajear a su amigo y referente musical. “Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo”, escribió. Luego explicó cuánto influyó García en su forma de entender la música y la vida.

“Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí, soportado momentos insoportables, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir”, expresó el músico rosarino.

Fito destacó la libertad que encuentra en las canciones de García y en su manera de crear.

Páez también destacó la libertad que encuentra en las canciones de García y en su manera de crear. “Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría”, escribió. Y agregó: “Es que cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo”.

En el cierre, lo definió como un artista imprescindible y le agradeció por haber compartido parte de su camino. “Sigo aprendiendo de vos, gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede; por no tener miedo, por haberte animado”, sostuvo. La carta terminó con una declaración de afecto: “¡Te amo García Moreno de mi vida! ¡Felices 75!”.

Los músicos y River Plate compartieron recuerdos del ídolo

Nito Mestre, compañero de García en Sui Generis, también se hizo presente con una fotografía de ambos y un mensaje que puso el foco en una amistad de seis décadas. “Amigo querido, no estoy para darte este sentido abrazo que te darán por mí. Pero quiero que sepas que 60 años de amistad no pasan inadvertidos. Todo el resto, ya lo sabes”, escribió.

David Lebón eligió un video con imágenes compartidas y fragmentos de canciones para saludarlo. “¡Feliz cumpleaños, Carlitos! Sos mucho más que un amigo, sos un hermano que me dio la vida y la música”, expresó. También recordó una anécdota personal y le agradeció por haberlo convencido de viajar a Búzios.

Palito Ortega tuvo un rol fundamental en una época complicada en la vida de Charly.

Palito Ortega, otro de los amigos cercanos de García, publicó varias fotografías de ambos tocando la guitarra en un jardín y compartiendo un brindis. Junto a las imágenes, dejó una dedicatoria sencilla: “Feliz cumpleaños, querido amigo”.

Lali Espósito también se sumó a los homenajes. La cantante y actriz compartió una imagen del músico en una historia de Instagram con el mensaje “Feliz cumpleaños, amor total”, acompañado por la canción Necesito tu amor.

Lali compartió su fanatismo por Charly García.

El Club Atlético River Plate, equipo del que García es reconocido simpatizante, publicó una imagen del artista con la camiseta del club. “75 años haciendo historia con su música y llevando siempre la banda en el alma. ¡Feliz cumpleaños, Charly!”, señaló la institución. En la fotografía también se distinguían un piano y un pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Los mensajes reflejaron distintas facetas de una trayectoria que marcó generaciones: la admiración de colegas, los vínculos construidos durante décadas y el cariño de un público que sigue encontrando en sus canciones una parte de su propia historia.