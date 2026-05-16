El Monumental se prepara para una de esas noches que paralizan al fútbol argentino aunque todavía falte un paso para la definición. El cruce entre River Plate y Rosario Central tiene aroma a final anticipada. Dos equipos en alza, dos técnicos con libretos marcados y una tensión que se siente desde mucho antes del pitazo inicial.

De un lado estará el River de Eduardo Coudet, intenso, agresivo y acostumbrado a jugar con el cuchillo entre los dientes. Del otro, el Central de Jorge Almirón, práctico, punzante y con un Ángel Di María encendido que vuelve a ser el gran foco de atención en cada partido importante.

La semifinal no solo enfrentará estilos, también pondrá cara a cara viejos conocidos. El “Chacho” sabe perfectamente lo que representa Central porque vistió la camiseta Canalla y también dio sus primeros pasos como entrenador en Rosario. Conoce la identidad del club, la presión de Arroyito y la forma en la que sus equipos suelen competir. Ahora buscará usar toda esa información para golpear a un rival que llega fortalecido y convencido.

En Núñez saben que gran parte del trabajo defensivo pasará por controlar a Di María. El campeón del mundo atraviesa un gran presente y se transformó en el cerebro ofensivo del Canalla. Con libertad para moverse entre líneas, “Fideo” intentará concetarse con Emanuel Coronel y Enzo Giménez por la derecha, una sociedad que ya le dio muchos dolores de cabeza a sus rivales.

Ahí aparece uno de los grandes interrogantes de la noche: quién tomará la responsabilidad de contener ese sector. Marcos Acuña llega entre algodones físicamente, mientras que Matías Viña ofrece más profundidad ofensiva pero menos garantías defensivas. River deberá decidir si atacar o protegerse, porque cualquier espalda mal cubierta puede convertirse en una invitación para Central.

El equipo de Almirón también tiene otra carta que empieza a pesar fuerte: Enzo Copetti. El delantero llega en levantada y amenaza con transformarse en el socio ideal de Di María. Sus diagonales, apoyos y movimientos constantes buscarán incomodar a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, una dupla central que será exigida como pocas veces en el torneo.

Pero si algo distingue al nuevo River de Coudet es la presión. El Millonario empuja, ahoga y obliga al error rival. Con Aníbal Moreno y Fausto Vera como motores en el medio, el local apuesta a recuperar rápido y atacar con vértigo. Tal vez no tenga el brillo de otros equipos de River, pero encontró una identidad competitiva que lo convirtió en uno de los candidatos más peligrosos del campeonato.

En ofensiva, Facundo Colidio y Sebastián Driussi llegan en un momento completamente distinto al de comienzos de temporada. Ambos recuperaron confianza y hoy son piezas decisivas para un equipo que gana más desde el carácter que desde el juego fluido.

La pelota parada también promete ser determinante. Central tiene dos zagueros con gol como Ignacio Ovando y Gastón Ávila, especialistas en imponerse dentro del área. Del lado de River, Martínez Quarta volvió a convertirse en una amenaza ofensiva y aparece seguido en momentos importantes.

Y como si faltara algo para condimentar la previa, los bancos también prometen jugar su partido. Juanfer Quintero en River y los jóvenes revulsivos del Canalla pueden transformarse en armas decisivas si el encuentro se rompe o se estira más de la cuenta.

La mesa está servida. Historia, presión, roce, táctica y figuras de jerarquía. River y Central vuelven a cruzarse en un partido donde nadie quiere pestañear. Porque en el Monumental no solo habrá un finalista en juego: también estará en disputa el orgullo de dos gigantes que llegan listos para una batalla futbolera de alto voltaje.