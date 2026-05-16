River y Rosario Central volverán a encontrarse en una noche donde no hay margen para el error. La semifinal del Torneo Apertura pondrá nuevamente frente a frente a dos equipos que construyeron una rivalidad especial en los partidos de eliminación directa, con capítulos cargados de tensión, polémicas, definiciones inolvidables y cuentas pendientes que todavía siguen abiertas.

Cada vez que el Millonario y el Canalla se cruzaron en un mata-mata, el contexto fue distinto, pero el clima siempre terminó siendo el mismo: presión, dramatismo y partidos que dejaron marcas. Esta vez habrá un lugar en la final en juego y ambos llegan con argumentos para soñar.

River aparece con el peso de su historia y la obligación natural de pelear títulos. El equipo de Núñez sabe lo que es imponerse en noches decisivas ante Central y tiene a favor un leve dominio en el historial de cruces eliminatorios. Además, buscará hacerse fuerte en una instancia donde históricamente suele responder.

Del otro lado estará un Rosario Central acostumbrado a jugar esta clase de partidos con intensidad y carácter. El Canalla ya supo arruinarle más de una fiesta al conjunto riverplatense y llega con el recuerdo fresco de aquella semifinal de la Copa de la Liga 2023, donde eliminó al Millonario por penales antes de terminar levantando el título.

Uno de los antecedentes más recordados entre ambos sigue siendo la final de la Copa Argentina 2016. Aquella noche en Córdoba entregó un verdadero partidazo: River ganó 4-3 en un duelo frenético y lleno de polémicas, con Lucas Alario como gran figura y un cierre dramático que todavía permanece en la memoria de los hinchas.

Sin embargo, Central también tiene golpes históricos sobre River. Las eliminaciones en las Copas Argentinas 2014 y 2015 fueron durísimas para el conjunto de Núñez y consolidaron una rivalidad que cada vez toma más temperatura cuando se trata de mano a mano.

Ahora escribirán un nuevo capítulo de una historia pesada. River y Central volverán a jugarse todo en una semifinal que promete otra noche caliente, con el peso del pasado sobre los hombros y la ilusión intacta de llegar a la gran final.

Todos los cruces de eliminación directa entre River y Rosario Central:

Copa Competencia 1916 – Cuartos de final: Rosario Central 3-2 River

Copa Competencia 1920 – Octavos de final: Rosario Central 2-0 River

Copa Ibarguren 1937 – Final: River 5-0 Rosario Central

Nacional 1979 – Semifinal: River 7-1 Rosario Central (global)

Nacional 1981 – Cuartos de final: River 2-1 Rosario Central (global)

Liguilla 1987/88 – Cuartos de final: River 1-0 Rosario Central (global)

Copa Argentina 2014 – Cuartos de final: Rosario Central eliminó a River por penales

Copa Argentina 2015 – 16avos de final: Rosario Central 2-0 River

Copa Argentina 2016 – Final: River 4-3 Rosario Central

Copa de la Liga 2023 – Semifinal: Rosario Central eliminó a River por penales

Trofeo de Campeones 2023 – Final: River 2-0 Rosario Central