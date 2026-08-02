River continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Mientras Eduardo "Chacho" Coudet termina de darle forma a un plantel repleto de figuras para pelear todos los frentes, la dirigencia cerró una incorporación estratégica y al mismo tiempo trabaja para resolver la situación de varios futbolistas que quedaron fuera de consideración.

La gran novedad de las últimas horas fue la oficialización de Tobías Andrada, el mediocampista de 19 años surgido de Vélez que llegó para transformarse en la séptima incorporación del ciclo del Chacho. Considerado una de las mayores apariciones del fútbol argentino, el volante firmó contrato hasta diciembre de 2030 y se suma a un equipo que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Giovanni González y Mauro Arambarri.

La operación no pasó desapercibida. Fue el propio Vélez quien dio a conocer los detalles económicos de una transferencia que alcanzó los 11.034.482,76 dólares brutos por el 80 por ciento de los derechos económicos del futbolista, entre montos fijos y objetivos deportivos. El Fortín informó además que el ingreso neto será de ocho millones de dólares y que conservará el 20 por ciento restante de la ficha, apostando a una futura venta.

En Núñez consideran que Andrada puede convertirse en una pieza importante para renovar la generación de juego del equipo. Tras la salida de Juan Fernando Quintero, Coudet había solicitado la llegada de un futbolista con características creativas y proyección, perfil que encaja perfectamente con el juvenil de la Selección Argentina Sub-20.

Pero mientras River sigue celebrando la llegada de refuerzos, también comenzó a resolver algunas de las situaciones pendientes de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. En las últimas horas, Tigre logró avanzar en una de las negociaciones que mantenía abiertas con el Millonario y oficializó la incorporación de Ian Subiabre.

El delantero de 19 años continuará su carrera en el Matador mediante un préstamo por 18 meses, en una operación que le permitirá sumar continuidad y experiencia en Primera División. De esta manera, uno de los juveniles que se entrenaba apartado del plantel profesional ya encontró destino y se sumará al equipo de Diego Dabove para afrontar el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La salida de Ian Subiabre representa un paso importante dentro del reordenamiento que lleva adelante River con varios futbolistas que no forman parte del proyecto deportivo de Eduardo Coudet. Sin embargo, la situación de Santiago Lencina todavía continúa abierta. El mediocampista también fue inscripto por Tigre antes del cierre del mercado y es uno de los jugadores que Diego Dabove pretende sumar para reforzar su plantel.