Un año después que Maximiliano Salas haya protagonizado la novela que rompió la armonía institucional entre Racing y River por su salida a través de la cláusula de rescisión, el delantero emigrará de Núñez a préstamo sin cargo ni opción de compra a Independiente Rivadavia.

La Lepra mendocina, el mejor equipo de la anual en la Liga Profesional, se hará cargo del alto salario del jugador que no encontró mercado que pagara el dinero que pretendía River.

Además, desde la institución millonaria tampoco estaban tan convencidos de desprenderse del futbolista, más allá que su nombre fue uno de los 15 apartados del plantel profeisonal y que fue fotografiado dentro de un conteiner que se usa como vestuario en uno de los predios de la institución porteña.

Maxi Salas en el centro de la fotografía de los marginados de River que entrenaron lejos de sus compañeros y se cambiaron en un conteiner.

Entienden que con un año de rodaje podrían recuperar capital y hasta un valioso jugador pensando en lo que viene después de haber abonado casi 10 millones de dólares por su transacción en el mercado interno.

Salas, en el plano personal, tendrá vidriera no sólo porque Independiente Rivadavia es un gran equipo, sino porque juega la Copa Libertadores y ya clasificó a los octavos de final. Además de dejar atrás semanas difíciles en cuanto al trato recibido por parte de la directiva dueña de su pase.

Con su nombre, La Lepra suple la partida de Sebastián Villa a Boca, una pérdida deportiva importante imaginando los tres frentes que tiene por delante: Clausura 2026, Libertadores y Copa Argentina.

Renovó el DT

La contratación de Salas no fue la única noticia que recibieron los hinchas cuyanos en la jornada. Su técnico, Alfredo Berti, renovó hasta diciembre de 2028.

Así, el club bodeguero afianza su proyecto que tuvo su punto más alto hasta el momento con la obtención de la Copa Argentina del 2025 y sueña con hacer historia en la competencia continental más importante.