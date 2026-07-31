River necesita respuestas urgentes. Las derrotas se acumulan, el funcionamiento no aparece y el clima en Núñez se volvió cada vez más pesado. En medio de un presente deportivo que preocupa y con Eduardo Coudet buscando desesperadamente una reacción de su equipo, la dirigencia cerró una nueva incorporación para intentar cambiar la cara de un plantel que todavía no encuentra el rumbo: Tobías Andrada ya está a un paso de convertirse oficialmente en jugador millonario.

El mediocampista de 19 años, una de las grandes apariciones de Vélez en las últimas temporadas y una de las promesas más importantes del fútbol argentino, se realizó este viernes la revisión médica y, de no mediar inconvenientes, firmará su contrato para transformarse en el séptimo refuerzo de River en este mercado de pases.

La llegada de Andrada se produce en un contexto complejo para el conjunto de Núñez. El equipo atraviesa una preocupante racha negativa, acumula tres derrotas consecutivas entre torneo y Copa Argentina, quedó eliminado prematuramente de una de las competencias del semestre y todavía no logra ensamblar las piezas de un plantel que sufrió una profunda renovación.

A eso se suma un escenario institucional agitado, con futbolistas relegados por decisión de la dirigencia y otros que todavía no consiguen adaptarse a las exigencias de vestir la camiseta de River. En ese marco, el arribo del juvenil aparece como una apuesta al presente, pero también al futuro.

La operación, que se extendió durante varias semanas y atravesó distintas negociaciones, se cerraría en una cifra cercana a los 7,5 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha del jugador. Una inversión importante para un futbolista que, pese a su corta edad, ya demostró condiciones para destacarse en la máxima categoría.

Andrada disputó 36 encuentros con la camiseta de Vélez y fue uno de los puntos altos del equipo en el último tiempo. Además, tuvo una destacada participación en el Mundial Sub-20, donde confirmó el potencial que despertó el interés de varios clubes del exterior.

Dentro de la cancha se caracteriza por su versatilidad. Puede desempeñarse como volante interno, ocupar sectores más abiertos y también soltarse en ataque. Tiene dinámica, buena técnica, capacidad para romper líneas y una lectura de juego que lo convirtió en una pieza valiosa para el Fortín. Ahora buscará trasladar esas virtudes a un River que necesita recuperar identidad y funcionamiento.

Para Coudet, la incorporación representa una alternativa importante en una zona del campo donde abundan futbolistas de características similares, pero escasean los jugadores con llegada, desequilibrio y cambio de ritmo. El entrenador espera que pueda aportar frescura y soluciones a un mediocampo que todavía no logró imponerse en el inicio de la temporada.

Con Andrada, River suma su séptima incorporación en un mercado de pases que tuvo nombres de peso como Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Sin embargo, más allá de los apellidos, la realidad marca que el desafío sigue siendo transformar esas incorporaciones en un equipo competitivo.

Por eso, en Núñez observan la llegada del ex Vélez con expectativa. No se trata solamente de sumar un refuerzo más, sino de encontrar una pieza capaz de aportar soluciones en un momento donde River necesita recuperar confianza, juego y resultados. Andrada llega con el cartel de promesa, pero en un equipo golpeado las urgencias suelen acelerar los tiempos.