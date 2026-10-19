Después de la gran goleada por 3-0 ante Belgrano en su visita al Mario Alberto Kempes, River recibió una mala noticia: los estudios médicos confirmaron que Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. El mediocampista tendrá alrededor de tres semanas de recuperación y no podrá estar en el Superclásico frente a Boca, uno de los compromisos más importantes de la recta final del Torneo Clausura.

Vera había comenzado el partido en el banco de suplentes en Córdoba e ingresó en el segundo tiempo en lugar de Tobías Andrada. Sin embargo, apenas pudo disputar unos minutos antes de sentir un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho, lo que lo obligó a pedir el cambio. El surgido en Argentinos Juniors fue entonces reemplazado por Juan Cruz Meza y quedó a la espera de los estudios que finalmente confirmaron la lesión muscular que lo alejará de las canchas tres semanas.

La baja representa un problema para Leonardo Ponzio, que había contado con el volante como titular en los seis partidos anteriores de su ciclo como entrenador interino. Además del Superclásico, Vera se perderá los encuentros ante Racing y Aldosivi, con los que River cerrará la fase regular del Torneo Clausura. Su futuro también estará en evaluación: el préstamo del mediocampista termina en diciembre y el club deberá decidir si ejecuta la opción de compra de cuatro millones de dólares a Atlético Mineiro.