La historia quiso volver a ponerlos frente a frente. River y Belgrano de Córdoba definirán este domingo al campeón del Torneo Apertura en un partido que excede cualquier estadística y que inevitablemente remueve viejas heridas en Núñez. Porque más allá del presente futbolístico y de la jerarquía de los planteles, cada cruce entre el Millonario y el Pirata arrastra el peso de un antecedente imborrable para el fútbol argentino.

El historial mano a mano favorece ampliamente a River, que ganó tres de las cuatro series eliminatorias disputadas entre ambos. Sin embargo, del otro lado aparece una cicatriz imposible de borrar: la Promoción de 2011 que condenó al conjunto de Núñez al único descenso de su historia.

El primer capítulo entre ambos en cruces directos se dio en los cuartos de final del Nacional 1984. En aquella serie, River golpeó fuerte en Córdoba con una goleada por 4-0 que prácticamente liquidó la clasificación. La derrota 2-0 en la vuelta quedó apenas como una anécdota para un equipo que avanzó sin mayores sobresaltos.

Años más tarde, en 1993, volverían a cruzarse en la final de la ronda de perdedores de la Copa Centenario organizada por la AFA. River volvió a imponerse, esta vez por 2-1, y consiguió el pase a la final del certamen, aunque terminaría cayendo frente a Gimnasia de La Plata.

Pero todo cambió en 2011. Allí nació el partido que quedó tatuado para siempre en la memoria colectiva del fútbol argentino. Belgrano golpeó primero en Córdoba con un 2-0 contundente gracias a los goles de César Mansanelli y César Pereyra, dejando contra las cuerdas a un River que llegaba envuelto en una crisis deportiva e institucional.

La revancha en el Monumental se transformó en una de las tardes más dramáticas de la historia del club de Núñez. River arrancó ilusionado con el gol de Mariano Pavone, pero Guillermo Farré silenció el estadio con el empate que empezaba a sentenciar la serie. Minutos más tarde llegó la imagen que todavía persigue al mundo riverplatense: Juan Carlos Olave conteniéndole el penal a Pavone mientras el Monumental se hundía en desesperación.

Ese empate 1-1 decretó el descenso de River a la Primera B Nacional y convirtió a Belgrano en protagonista de una de las páginas más impactantes del fútbol argentino.

El último antecedente eliminatorio fue mucho más reciente y tuvo otro desenlace para el Millonario. En los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, River se impuso 2-1 y logró avanzar, tomándose una pequeña revancha deportiva ante un rival que siempre le genera incomodidad.

Ahora, el destino vuelve a reunirlos en una final. River intentará imponer nuevamente su jerarquía y ampliar su dominio en el historial, mientras que Belgrano buscará volver a escribir una noche inolvidable. En Núñez saben que no será un partido más: enfrente estará el rival que supo tocar la herida más profunda de toda su historia.