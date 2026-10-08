Leonardo Ponzio recibió una buena noticia en el entrenamiento de este jueves en River Camp. Después de la sobrecarga muscular que había sufrido durante la práctica del miércoles, Sebastián Driussi se entrenó con normalidad y todo indica que será titular este sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto.

La molestia había generado cierta preocupación, especialmente por los antecedentes recientes del delantero y porque River volverá a jugar un partido oficial después de 21 días sin actividad. Sin embargo, Driussi respondió bien en el entrenamiento y pudo trabajar junto al resto del plantel.

Sobre el final de la práctica, el delantero reguló las cargas para evitar cualquier sobreexigencia, aunque no tendría inconvenientes para estar desde el comienzo en el Monumental. Si no aparece ningún imprevisto en el último entrenamiento, será el encargado de ocupar el puesto de centrodelantero ante el conjunto de Río Cuarto.

Cómo están Francisco Ortega, Thiago Almada y Aníbal Moreno

La situación de Francisco Ortega es diferente. El lateral izquierdo volvió a trabajar de manera diferenciada como consecuencia de una leve contractura y su presencia entre los convocados todavía está en duda. El ex Vélez Sarsfield es una alternativa habitual para Marcos Acuña, quien suele administrar sus esfuerzos debido a su edad y al desgaste físico.

La otra noticia de la mañana estuvo protagonizada por Thiago Almada. El mediocampista, que este sábado cumplirá 21 días desde el desgarro, pudo realizar parte de la práctica junto a sus compañeros y mostró una evolución favorable. Si bien parece difícil que Ponzio decida arriesgarlo de entrada, su presencia entre los concentrados no está descartada y la decisión dependerá de cómo responda en el entrenamiento del viernes.

Además, Aníbal Moreno volvió a trabajar con normalidad luego de recibir el alta médica este miércoles. De esta manera, todo indica que volverá a formar parte de la convocatoria de River por primera vez desde la salida de Eduardo Coudet y ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Fausto Vera, en principio, continuaría como mediocampista central.

River se prepara así para volver a la competencia oficial ante Estudiantes de Río Cuarto, con buenas noticias en cuanto a la recuperación de algunos futbolistas y un par de interrogantes que Ponzio deberá resolver en la última práctica antes del partido.