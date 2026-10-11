Por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2026, River volvió al ruedo tras 21 días de inactividad oficial y le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 1 a 0 en un Estadio Monumental que no celebró con el rendimiento del equipo y presenció la pérdida de categoría de su rival.

A los 6 minutos, Marcos Acuña pisó el área y aprovechó al máximo el centro de Ángel Correa desde la derecha que antes de llegar al pie del zapalino fue desviado.

Marcada superioridad del conjunto local ante un rival que se va al descenso de manera anticipada y casi no cruza la mitad de cancha en poco más de un cuarto de hora de juego.

River no define de manera correcta y en 38 minutos convirtió en figura al arquero Lautaro Herrera. La mejor noticia para los cordobeses en el primer tiempo es que apenas pierden por un gol.

La segunda parte, y más allá del triple cambio en el visitante, el trámite devuelve las mismas sensaciones y no despierta euforia en el público local. La victoria parcial no corre peligro, pero el técnico Leonardo Ponzio no está conforme con la falta de contundencia.

Síntesis

River 1: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Ángel Correa, Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto 0: Lautaro Herrera; Segio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís; Ibrahim Hesar, Mauro Valiente. DT: Rubén Forestello.

Gol: PT 6' Acuña (R).

Cambios: ST al inicio Martín Garnerone por Hesar (ERC), Yeison Moreno por Valiente (ERC) y Matías Valenti por Rodríguez (ERC), 23' Thiago Almada por Pereyra (R), 25' Rafael Santos Borré por Driussi (R), 30’ Mateo Bejamich por Antonini (ERC) y Siro Rosane por González (ERC), 44' Juan Cruz Meza por Acuña (R) y Facundo González por Galván (R).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental, Buenos Aires.

TV: Espn Premium.

La previa

El Millonario llega tras la derrota por 2-1 frente a Huracán, que frenó la racha de tres victorias consecutivas en el inicio de la etapa de Leonardo Ponzio. Ese resultado lo dejó noveno en la Zona B y décimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y a las copas internacionales de 2027. Con un encuentro pendiente, River necesita volver al triunfo y empezar a descontar puntos para no perder más terreno.

La otra alternativa para acceder a la Libertadores será conquistar el Clausura, aunque para eso primero deberá meterse entre los ocho mejores de su zona y después superar las instancias eliminatorias. Por eso, el cruce ante el conjunto cordobés representa una oportunidad para cambiar la imagen, recuperar confianza y comenzar a encaminar una campaña que no admite demasiados tropiezos.

Enfrente estará Estudiantes de Río Cuarto, que afrontará una visita exigente y buscará aprovechar la presión que pesa sobre el equipo local. El conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello intentará hacerse fuerte en el Monumental y conseguir un resultado que le permita sumar en un escenario de máxima dificultad. En caso de perder, quedará condenado al descenso.

Además, los hinchas podrán seguir cada detalle a través de la transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén Capital. La cobertura comenzará a las 19, con la previa, el análisis y toda la información antes del pitazo inicial, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Con la necesidad de sumar y la clasificación internacional como objetivo, River volverá a presentarse ante su gente con la obligación de responder en la cancha. Estudiantes de Río Cuarto será el rival de turno en una jornada en la que el Millonario buscará dar el primer paso para recuperar terreno en el Clausura.