Gonzalo Montiel encendió las alarmas en River de cara a lo que será el partido de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles en Colombia contra Independiente Santa Fe.

El lateral derecho salió lesionado en el aductor de la pierna izquierda durante el partido contra Argentinos Juniors en el Monumental por la 5ª fecha del Torneo Clausura y a días del cruce en Bogotá está prácticamente descartado.

Ángel Correa abraza a Gonzalo Montiel, en el festejo de gol que abrió el partido ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

En su partido 200 con la camiseta de River, el campeón del mundo pidió el cambio a los cinco minutos del segundo tiempo e inmediatamente, el técnico Eduardo Coudet ordenó el ingreso del uruguayo Giovanni González, uno de los nueve refuerzos contratados en el último mercado de pases.

No inscripto

La situación de Montiel preocupa no sólo por su baja en la primera salida internacional del semestre del equipo, sino también porque no hay otro jugador en esa posición inscripto.Es que ante el arribo de todas las figuras ofensivas al Millonario, el cuerpo técnico decidió no introducir a González en la misma y no está habilitado para firmar planilla en esta instancia.

Los cinco cupos reglamentarios quedaron en poder de Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada.