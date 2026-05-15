La semifinal entre River y Rosario Central empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. En la previa del duelo que este sábado desde las 19.30 definirá a uno de los finalistas del Torneo Apertura en el Monumental, el presidente millonario Stéfano Di Carlo lanzó un mensaje cargado de tensión y dejó en claro que en Núñez mirarán cada detalle “con la guardia alta”.

Las declaraciones del dirigente llegan en un contexto caliente, marcado por las fuertes polémicas arbitrales que envolvieron la clasificación del Canalla frente a Racing. Aquel encuentro dejó una enorme repercusión en el fútbol argentino y despertó críticas de distintos sectores por varias decisiones que perjudicaron al equipo de Gustavo Costas.

En ese escenario, Di Carlo eligió levantar la voz y enviar un mensaje que rápidamente hizo ruido en el mundo del fútbol. “Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta. 85 mil en la cancha y millones en todo el país mirando lo que pasa”, afirmó el mandatario riverplatense.

La frase no fue casual. En River entienden que el partido tendrá una enorme exposición y que cualquier decisión arbitral quedará bajo la lupa. Sin nombrar directamente a Rosario Central ni a la AFA, el presidente del Millonario dejó entrever la preocupación que existe en Núñez después de las recientes controversias.

La clasificación del conjunto rosarino frente a Racing abrió un fuerte debate. Desde Avellaneda hablaron de sentirse perjudicados y hasta el propio Diego Milito aseguró que su equipo fue “robado”. Del otro lado, Ángel Di María salió rápidamente a responder defendiendo a Central y recordando situaciones donde el Canalla también fue perjudicado.

Pero la tensión no terminó ahí. En los últimos meses, Rosario Central quedó en el centro de varias discusiones relacionadas con fallos arbitrales y decisiones dirigenciales. Incluso generó ruido la entrega de un reconocimiento especial por parte de la AFA, en medio de críticas por cambios de criterios y formas poco claras en la conducción del fútbol argentino.

Por eso, en River decidieron plantarse antes de la semifinal. Di Carlo retomó además una histórica frase instalada en el club durante el ciclo de Marcelo Gallardo: “guardia alta”. Un concepto que en Núñez simboliza estar atentos dentro y fuera de la cancha en los momentos más decisivos.

“Somos un bloque. Jugadores, dirigentes, cuerpo técnico e hinchas. Todos tenemos que estar atentos”, insistió el dirigente, que volvió a remarcar la importancia de cuidar la transparencia en un partido que tendrá los ojos de todo el país encima.