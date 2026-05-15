Respira el “Chacho” Coudet y Lionel Scaloni. River confirmó que los lateral Gonzalo Montiel y Marcos Acuña no presentaron lesiones y solo tuvieron sobrecarga muscular en el duelo donde el Millonario superó a Gimnasia de La Plata y accedió a semifinales del Torneo Apertura donde enfrentará este sábado a Rosario Central.

Las alarmas se encendieron antes del pitazo inicial, cuando Gonzalo Montiel dejó la entrada de calor por molestias, siendo remplazado por Fabricio Bustos. Por su parte el “Huevo” salió promediando el primer tiempo post gol de River con una contractura.

Luego de la jornada de regenerativo, y la favorable evolución de ambos jugadores, es que se descartó una lesión, y se comenzó a trabajar para que ambos estén disponibles para el partido de este sábado en EL Monumental 19.30hs ante Rosario Central. La idea de Coudet es usarlos para el juego ante el Canalla, y darles descanso entre semana por Copa Sudamericana.

Ambos jugadores, campeones del mundo en Qatar 2022, están en la prelista de Lionel Scaloni para la gran cita mundial de Estados Unidos, Canadá, México; donde Argentina buscará defender el título. Montiel sería una fija en la nómina final, mientras que Acuña aún está en duda, aunque levantó su nivel en los últimos partidos.