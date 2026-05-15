River Plate sorprendió al mundo del fútbol con una propuesta completamente fuera de lo habitual. En conjunto con Airbnb, el club anunció una experiencia exclusiva que permitirá a fanáticos vivir una noche dentro del estadio Monumental y compartir una tanda de penales junto a Gonzalo Montiel, el autor del disparo decisivo que consagró campeona a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La acción despertó una enorme expectativa entre los hinchas del Millonario y también en fanáticos del fútbol argentino en general. El evento se realizará el próximo 29 de mayo de 2026, apenas dos semanas antes del inicio del nuevo Mundial, y contará con cupos muy reducidos para quienes logren anotarse primero.

La propuesta tendrá dos modalidades distintas. La primera será una estadía nocturna dentro del estadio más grande de Sudamérica. Solo dos personas podrán acceder a esta experiencia, ya que habrá un único cupo disponible para un ganador y un acompañante. Ambos dormirán en un palco VIP acondicionado como una suite privada con vista directa al campo de juego.

La gran experiencia que prepara River Plate

Además de pasar la noche en el estadio de River, los afortunados disfrutarán de una cena al borde de la cancha y un desayuno especial acompañado por un tradicional ritual de mate. Desde el club explicaron que la idea busca acercar a los hinchas a una vivencia completamente distinta dentro del histórico escenario de Núñez.

La segunda alternativa estará enfocada en la experiencia deportiva. En este caso, habrá once lugares disponibles para fanáticos que podrán recorrer zonas exclusivas del estadio, incluidos los vestuarios y el túnel por donde salen los jugadores al campo. El recorrido terminará con una tanda de penales junto a Gonzalo Montiel y una cena especial dentro del recinto.

El campeón del mundo expresó su felicidad por participar de esta iniciativa y destacó la importancia emocional que tiene el estadio para él. “Es un honor abrir las puertas de este lugar para compartir la pasión por el fútbol”, señaló el defensor, que mantiene un vínculo muy fuerte con el público argentino tras el histórico penal convertido en la final ante Francia.

La gran experiencia que prepara River Plate

Las inscripciones estarán habilitadas desde este viernes 15 de mayo a las 8 de la mañana mediante el sitio oficial de Airbnb. Los lugares se asignarán por orden de solicitud, por lo que desde la organización recomendaron completar el formulario apenas se habilite el sistema.

Para participar de la estadía nocturna, ambos asistentes deberán ser mayores de 15 años y tener un vínculo previo entre sí. Además, aclararon que los traslados hacia y desde el estadio no estarán incluidos. La experiencia se suma a otras acciones similares realizadas en estadios emblemáticos del mundo y posiciona nuevamente al Monumental como uno de los escenarios más impactantes del fútbol internacional.