Después de romper el maleficio de derrotas consecutivas, River ganó por primera vez en el semestre y sumó pensando en la clasificación a las copas internacionales. El Millonario derrotó 2-0 a Argentinos Juniors y, con los resultados de la jornada, escaló posiciones en la tabla anual, donde se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero todavía lejos de entrar a la Copa Libertadores del año entrante.

Los triunfos de Rosario Central e Instituto generaron movimientos importantes en la pelea por los boletos internacionales. Con la victoria de ayer, River pudo recuperar terreno y quedar mejor posicionado. En este momento los de Eduardo Coudet ocupan el décimo puesto en la tabla anual, siendo los últimos que clasifican a la Copa Sudamericana. No obstante, tienen a Vélez (tercero con 38 y el último que se mete en la Libertadores) a seis puntos y podrían descontarle en la próxima fecha, donde el Millonario y el Fortín se verán las caras.

River y Vélez se medirán la próxima jornada en un gran duelo por la clasificación copera. (Foto: La Nación)

Recordemos que los primeros puestos de la tabla anual tienen como premio la Libertadores, a la que acceden también los dos campeones del Torneo Apertura (Belgrano ya aseguró su puesto) y el vigente Torneo Clausura, además del ganador de la Copa Argentina, y esos lugares hoy son de Independiente Rivadavia (41), Argentinos (41) y Vélez (38), que tiene el mismo puntaje que Rosario Central pero con mejor diferencia de gol. Por otra parte, los siguientes lugares entregan cupos para la Sudamericana.

Así está la tabla anual

Por el momento, el que comanda la clasificación y está recibiendo el título de campeón anual es la Lepra mendocina, que con Argentinos y Vélez, más los campeones de los torneos y la Copa Argentina, van a la Libertadores. Atrás vienen Central, Estudiantes, Boca, Belgrano (ya en Libertadores por ser campeón), Gimnasia (LP), Instituto y River, que toma el lugar dejado por el título del Pirata.