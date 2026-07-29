Con el objetivo de volver a ganar, River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19.15 por la segunda fecha del Torneo Clausura. El Millonario visita en el estadio Juan Carmelo Zerillo obligado a dar vuelta la página luego de las dos derrotas con las que inició el semestre ante un Lobo, que cayó por 2-1 en Avellaneda contra Racing en su estreno en el certamen.

Así llegan al partido

La vuelta del cuadro de Núñez a los terrenos de juego tras el parate mundialista está siendo muy complicada: dos duras derrotas, el 1-3 contra Aldosivi por Copa Argentina y el tropiezo de local 0-1 ante Barracas Central en el estadio Monumental dejaron el claro que Eduardo Coudet tiene mucho por corregir. Y el Chacho meterá mano en el equipo mientras espera por algún otro refuerzo en el mercado de pases.

Sin cambios en el arco ni en la defensa, los que saldrán del equipo son todos del mediocampo en adelante. Fausto Vera, que le dejará su lugar a Mauro Arambarri, uno de los refuerzos, en tanto que el juvenil Lautaro Pereyra dejará el once para que se produzca el debut de titular de Ángel Correa, mientras que en el ataque Rafael Santos Borré y Facundo Colidio lo verán desde el banco de los suplentes, dejándoles su puesto a Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Correa debutará como titular en River frente a Gimnasia. (Foto: EFE)

Por su parte, El Lobo que será local en El Bosque, tratará de levantarse luego de caer con Racing Club.en Avellaneda, donde pese a la derrota dejó buenas sensaciones. La última vez que ambos cuadros se midieron fue en mayo de este año por los cuartos de final del Torneo Apertura, en esa ocasión, la Banda se llevó el encuentro por 2 a 0 con tantos de Sebastián Driussi y Martínez Quarta.

Probables formaciones

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

El encuentro será transmisión poir las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.