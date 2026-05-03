En su último duelo de la fase regular, River perdió 1-0 ante Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Apertura 2026, que le puso punto final a la fase regular. El Millonario, ya sin chances de quedar primero, no tuvo un buen partido y, si bien quedó en segundo puesto, no pudo ante un Decano ya eliminado que llevaba más de 400 días sin poder ganar en condición de visitante, que se llevó los tres puntos por el solitario gol de Renzo Tesuri. Al final del encuentro, la gente reprobó al equipo con silbidos.

En una noche floja de los de Eduardo Coudet, un inesperado gol antes de los 20 minutos condicionó demasiado su juego con el correr de los minutos. Con pocas ideas y un juego muy forzado en el primer tiempo, el Chacho movió el banco con tres modificaciones que mejoraron al equipo: Lautaro Pereyra, de 18 años, Kendry Páez y Maximiliano Salas le dieron otra imagen, sobre todo en los primeros 20 minutos, donde llegaron las chances más claras. Sin embargo, ni el chico, ni el ecuatoriano, ni el ex Racing acertaron al arco.

Del otro lado, Atlético Tucumán se concentró en defender la ventaja y, a pesar de los intentos del Millonario y de sufrir la baja de Gastón Suso por una lesión que aparenta grave, lograron una férrera defensa del área que frustró a River, que fue mostrando signos de apuro y su empuje se diluyó. Llegó el pitido final y los silbidos para los de Coudet, que después de ganar con lo justo en Brasil volvieron a dejar dudas en el juego justo antes de los playoffs y ya el público empieza a exigir una mejoría en un semestre que, pese a los últimos buenos resultados, no termina de ser favorable.

Tesuri le dio la victoria a Atlético Tucumán

El Decano sorprendió a todos en el Monumental con una buena jugada ofensiva que se transformó en el primer tanto de la tarde-noche. Una jugada individual de Franco Nicola desairó por completo la marca de Germán Pezzella y luego se transformó en centro al segundo palo. Por allí llegó Maximiliano Villa, que pifió su remate pero tuvo la suerte de que le cayera a Renzo Tesuri, quien la empujó a la red para poner en ventaja al cuadro tucumano.

Kendry tuvo el empate

El ecuatoriano ingresó en el entretiempo y junto a Lautaro Pereyra, tuvieron las más claras en el complemento para River. El chico de 18 años hizo una buena jugada y encontró de frente en el área a Páez, que no se afirmó bien para patear y sacó un remate algo débil que Ingolotti alcanzó a tapar.

Salas y la más clara de River

En quizás la ocasión de gol más importante para el empate, Salas estuvo a punto de igualar para el Millonario. Llegó el centro desde la izquierda de Marcos Acuña para el '7', que se elevó como pudo y direccionó muy bien la pelota de cabeza para engañar a Ingolotti, sin embargo su remate se estrelló contra el travesaño.

El Loco Díaz tuvo el 2-0

En un primer tiempo muy flojo de River, un segundo golpe del Decano estuvo cerca antes del descanso. Un contragolpe que condujo Nicolás Laméndola terminó en una habilitación para Leandro Díaz, que fue mano a mano y definió ante la salida de un Santiago Beltrán que sostuvo al local con una buena intervención.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Agustín Ruberto.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri; Franco Nicola y Leandro Díaz.

Estadio: Mas Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén desde las 18 y se emite por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

Los dirigidos por Eduardo Coudet vienen de obtener una victoria agónica en Brasil ante Red Bull Bragantino por la tercera fecha de la Copa Sudamericana y quedaron como el único líder del Grupo H con siete puntos. En el Torneo Apertura suman 29, pero ya no pueden alcanzar a Independiente Rivadavia, líder con 3. Con un empate o una derrota, el Millonario quedana supeditado a lo que hicieran antes el Bicho y Rosario Central, pero ninguno de los dos ganó y por ende no lo pueden superar en puntos.

Finalizar segundo es importante para los de Núñez, ya que se asegurarían jugar en el Monumental hasta unas hipotéticas semifinales, en las que podría jugar de visitante únicamente si se cruza con el primero de la Zona A. Por lo pronto sabe que los octavos los jugará en su casa y el lunes por la tarde, una vez que termine el partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza, conocerá a su rival.

En cuanto a la formación, el Chacho rotará el equipo teniendo en cuenta el duelo ante Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, un duelo clave por el liderazgo del grupo. Nombres como Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Kendry Páez tienen serias chances de meterse desde el arranque.

Atlético Tucumán, por su parte, marcha 13° en la Zona B con 11 unidades, ya sin chances de meterse en octavos de final. Una floja campaña en la que acumuló dos victorias, cinco empates y ocho derrotas tiene al conjunto del norte del país 25° en la tabla de promedios y 27° en la anual, en plena lucha por la permanencia.

El Decano no suma un punto fuera de Tucumán desde el 18 de agosto del año pasado, cuando empató 2 a 2 ante Sarmiento en Junín. Desde entonces acumuló 13 derrotas consecutivas jugando fuera del Monumental José Fierro. ¿La última victoria en esta condición? El 24 de enero del 2025 ante San Martín de San Juan. De cara a este partido, Julio César Falcioni repetirá el once con el objetivo de volver a sumar como visitante y escaparle a los puestos de descenso.