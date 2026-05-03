Un episodio inesperado marcó el cierre del Congreso de la FIFA en Vancouver, una de las sedes del próximo Mundial. En pleno escenario, Gianni Infantino buscó enviar un mensaje de unidad que no prosperó entre los presidentes de las federaciones de Israel y Palestina y dejó una escena cargada de tensión con un fallido saludo.

El dirigente suizo invitó a los representantes de Israel y Palestina a compartir un saludo simbólico, pero la situación se desmoronó en segundos. Jibril Rajoub rechazó la propuesta de forma tajante, incluso cuando el titular del organismo intentó acercarlo físicamente.

El trasfondo del conflicto venía escalando desde decisiones recientes dentro de la entidad, luego de que se descartara sancionar a Israel por la participación de equipos ubicados en asentamientos de Cisjordania. La solicitud había sido impulsada por la delegación palestina.

"Una problemática jurídica compleja y aún sin resolución"

Desde la FIFA argumentaron que el caso responde a una problemática jurídica compleja y aún sin resolución, lo que llevó a evitar una sanción directa. Ante esto, el dirigente palestino anticipó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y denunció “vulneraciones sistemáticas”.

La incomodidad del presidente del ente rector del fútbol mundial fue evidente durante el fallido intento de acercamiento, dejando en claro que la escena no estaba previamente coordinada. Tras el episodio, insistió en la necesidad de construir puentes, especialmente pensando en los más chicos.

Ya fuera del evento, el titular palestino reforzó su postura frente a los medios con una declaración contundente: "¿Cómo puedo yo darle la mano alguien que representa a un gobierno facista y racista? Entiendo y reconozco que la Federación de Israel tiene el derecho de organizar y desarrollar el deporte dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. ¿Estaba él dispuesto a decir lo mismo sobre Palestina?". Desde FIFA, en tanto, evitaron realizar mayores comentarios.