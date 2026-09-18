Un viejo anhelo volvió a tomar fuerza en las últimas horas: se conoció que River inició conversaciones con el entorno de Yassine Bounou para conocer su situación en Al Hilal y empezar a evaluar un posible desembarco en Núñez. El arquero marroquí de 35 años aparece como una alternativa de jerarquía para el futuro del Millonario, especialmente ante la posibilidad de que Santiago Beltrán deje el club a fin de año.

Si bien River ya trabaja para extender el contrato de Beltrán y buscará blindarlo una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, en Núñez saben que su nivel ya despertó el interés de clubes europeos. En ese escenario, Bounou aparece como uno de los nombres apuntados. El arquero de la selección de Marruecos tiene contrato con Al Hilal hasta mediados de 2028, pero desde Núñez se contactaron para ver cuáles son las condiciones para una eventual salida.

Beltrán, cuya aparición se dio por una lesión de Franco Armani, terminó siendo una de las grandes apariciones de River durante 2026. El arquero surgido de Reserva se ganó la titularidad a partir de la lesión del arquero e ídolo riverplatense, y la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central le allanó el camino. Incluso recibió una convocatoria de Lionel Scaloni a la Selección Argentina y estuvo como uno de los cuatro jugadores de reserva previo al pasado Mundial.

Bono y su deseo de jugar en River

La voluntad de Bounou de ponerse la camiseta del Millonario se hizo pública hace algunos años, desde su etapa en Sevilla. El arquero es reconocido públicamente por su fanatismo por el club de Núñez e incluso viajó a Japón en 2015 para presenciar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes. Si bien contó en distintas oportunidades que le gustaría jugar en River, dependerá primero de qué ocurra con Beltrán y de que Bono pueda negociar su salida de Al Hilal, donde su salario supera los 10 millones de euros anuales, número imposible de alcanzar para el elenco argentino.