River e Independiente Rivadavia se enfrentarán este domingo desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, con Hernán Mastrángelo en el VAR.

El conjunto de Núñez llega al encuentro con el ánimo renovado. Después de un comienzo de semestre complicado, que terminó con las eliminaciones en Copa Argentina y Copa Sudamericana y la salida de Eduardo Coudet, Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino y debutó con una victoria 3-2 ante Banfield, en el Florencio Sola.

El triunfo significó un envión importante para River, que ahora pretende hacerse fuerte en casa y conseguir su segundo triunfo consecutivo. Actualmente suma siete puntos en la Zona B y ubicado en el puesto 11°, por lo que una nueva victoria le permitiría acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Ponzio apostaría por darle continuidad a la formación que venció al Taladro. El equipo mostró una imagen más ofensiva y dinámica, con Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi como principales argumentos en ataque.

Del otro lado estará una de las grandes revelaciones del fútbol argentino durante 2026. Independiente Rivadavia llega al Monumental como líder de la tabla anual, después de una campaña de enorme regularidad. La Lepra viene de protagonizar una gran remontada ante Racing: comenzó perdiendo y terminó imponiéndose 3-1 en Mendoza, con goles de Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori y Álex Arce. Ese resultado le permitió alcanzar las 45 unidades en la tabla anual y quedarse con la cima.

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará trasladar esa fortaleza al Monumental. La visita, además, llega con la confianza de saber que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente y que cada punto resulta fundamental en su pelea por las copas internacionales y la tabla general.

Probables Formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Leonard Costa, Leonel Bucca; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Hora: 19.15.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.