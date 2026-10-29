River Plate volvió a marcar distancia de la conducción del fútbol argentino. Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol, realizada este jueves en Puerto Madero, el club de Núñez fue el único que votó en contra del nuevo formato de los campeonatos para las temporadas 2027 y 2028. La postura no encontró acompañamiento entre los demás dirigentes y la reforma fue aprobada por amplia mayoría.

El posicionamiento del Millonario no pasó inadvertido. En una reunión en la que se discutió cómo se organizará la Primera División durante los próximos años, sus representantes plantearon la necesidad de reducir la cantidad de participantes y avanzar hacia un campeonato de 20 equipos, con un sistema de descensos que permita concretar esa transformación.

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, secretario general, fueron los encargados de representar a River en el encuentro. Ambos llevaron una postura que la institución ya tenía definida: rechazar la continuidad de un torneo con 30 equipos y reclamar cambios en la estructura de la máxima categoría.

Sin embargo, la propuesta quedó aislada. Cuando se consultó al resto de los representantes sobre la posibilidad de avanzar con diez descensos, ningún otro club acompañó la iniciativa, según explicó posteriormente Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

River, en soledad frente a la postura mayoritaria

La votación dejó en evidencia las diferencias entre el proyecto que impulsa River y la posición que prevaleció entre los integrantes de la Liga Profesional. Mientras el Millonario insistió en la necesidad de reducir la Primera División, la mayoría de las instituciones respaldó el nuevo formato presentado para los próximos campeonatos.

“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos”, sostuvo Malaspina al referirse a lo sucedido durante la reunión.

El dirigente también explicó que la posibilidad de establecer diez descensos fue sometida a consideración de los presentes, pero no obtuvo el respaldo de los demás clubes.

“Por unanimidad de esa moción, salvo River obviamente, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar diez descensos masivos en el fútbol argentino”, señaló el presidente de Argentinos Juniors.

De esta manera, la postura de Núñez quedó sin aliados en una discusión que excede el formato de competencia y pone sobre la mesa dos visiones diferentes acerca de cómo debería organizarse el fútbol argentino.

Las diferencias entre River y la AFA, otra vez en escena

El voto en contra también se produce en un contexto de diferencias entre la conducción de River y las autoridades de la AFA. La discusión por la cantidad de equipos, los descensos y la estructura de los campeonatos vuelve a exponer una distancia entre la posición institucional del Millonario y la propuesta que consiguió el respaldo mayoritario de los dirigentes.

En ese escenario, la decisión de River puede leerse como una señal de disconformidad con el modelo de Primera División que se busca sostener. Sin embargo, no hay elementos suficientes para afirmar que el voto haya tenido como único objetivo enviar un mensaje político a la conducción del fútbol argentino.

Lo concreto es que el club expresó su rechazo durante la reunión, defendió una reducción a 20 participantes y pidió más descensos. El resto de las instituciones no acompañó esa iniciativa y la reforma avanzó con un amplio respaldo.

Qué cambiará en el fútbol argentino desde 2027

La reunión del Comité Ejecutivo tuvo como uno de sus ejes la organización de los torneos para 2027 y 2028. La propuesta aprobada contempla la continuidad de los campeonatos Apertura y Clausura y una tabla anual para establecer el rendimiento acumulado de los equipos.

El debate por la cantidad de participantes y el sistema de descensos seguirá siendo uno de los puntos centrales de la discusión dirigencial: River pretende avanzar hacia una Primera División de 20 equipos, mientras que la propuesta respaldada por la mayoría mantiene una estructura más amplia.

Además, Estudiantes de La Plata, que también estuvo representado en el encuentro, no pudo participar de la votación debido a la sanción que alcanza a su presidente, Juan Sebastián Verón, y a otros integrantes de la dirigencia.

Por ahora, el resultado de la reunión dejó un mensaje claro: River sostuvo su postura hasta el final, pero no consiguió sumar apoyos para modificar el rumbo de la reforma. La discusión sobre el modelo de competencia continuará y las diferencias entre Núñez y la conducción de la AFA seguirán bajo la mirada del fútbol argentino.