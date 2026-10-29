River se prepara para visitar a Boca en la Bombonera, en un Superclásico que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El equipo afrontará el compromiso del domingo desde las 15 con una particularidad que refleja los cambios que atravesó su plantel en los últimos mercados de pases: diez futbolistas vivirán por primera vez la experiencia de jugar el partido que paraliza al fútbol argentino.

La lista combina juventud, incorporaciones recientes y nombres con una importante trayectoria internacional. Entre ellos sobresalen Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, tres jugadores acostumbrados a disputar encuentros de máxima exigencia, pero que tendrán su estreno en un Superclásico con la camiseta de River.

La magnitud del desafío va más allá de los tres puntos. Jugar en la Bombonera, ante Boca y en un escenario marcado por la rivalidad histórica entre ambos clubes, representa una prueba especial para quienes todavía no experimentaron desde adentro la intensidad de este enfrentamiento.

Los 10 jugadores de River que debutarán en un Superclásico

Los futbolistas que tendrán su primera experiencia en el duelo ante Boca son:

Tobías Ramírez

Francisco Ortega

Giovanni González

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Thiago Almada

Santiago Espíndola

Lucas Silva

Tobías Andrada

Ángel Correa

La presencia de estos diez nombres evidencia la renovación que atravesó el plantel millonario. Algunos buscarán aprovechar la oportunidad para consolidarse en el equipo, mientras que otros llegan con recorrido en el fútbol internacional y deberán trasladar esa experiencia a un partido que tiene una exigencia particular.

Otamendi, referente de la Selección argentina y uno de los nombres de mayor trayectoria de la lista, afrontará un desafío inédito en su carrera con River. Una situación similar vivirán Almada y Correa, dos futbolistas con experiencia en diferentes equipos y competiciones, que ahora tendrán la oportunidad de disputar uno de los clásicos más importantes del mundo.

Para el conjunto millonario, la experiencia de sus incorporaciones puede ser un factor importante en un encuentro que exige personalidad, concentración y capacidad para manejar la presión.

Dos futbolistas más esperan su oportunidad

Además de los diez jugadores que todavía no sumaron minutos en un Superclásico, hay otros dos integrantes del plantel que ya estuvieron convocados para este tipo de partidos, aunque hasta el momento no ingresaron al campo de juego.

Se trata de Lautaro Pereyra y Ezequiel Centurión, quienes podrían tener una nueva oportunidad en caso de integrar la convocatoria para el encuentro del domingo. En el caso del mediocampista creativo, la posibilidad de sumar minutos dependerá de las necesidades del equipo durante el desarrollo del partido.

Un Superclásico que vale mucho más que tres puntos

River llegará a la Bombonera con la necesidad de conseguir un resultado que le permita sostener sus aspiraciones en el Clausura. Del otro lado estará Boca, en un partido que suele dejar de lado cualquier antecedente y en el que cada detalle puede resultar determinante.

Para los diez debutantes, el encuentro marcará un antes y un después en su recorrido con la camiseta millonaria. La presión de jugar ante el clásico rival, el ambiente de la Bombonera y la trascendencia del resultado convertirán el domingo en una prueba especial.

El desafío será transformar la experiencia acumulada en otros escenarios en respuestas dentro de la cancha. River tendrá una combinación de nombres nuevos y futbolistas experimentados para afrontar un Superclásico en el que no hay margen para la distracción.