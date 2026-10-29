El Superclásico ya empieza a jugarse, pero esta vez el clima también promete ser protagonista. Boca recibirá a River este domingo en La Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 y, mientras crece la expectativa por uno de los partidos más esperados del fútbol argentino, el pronóstico meteorológico anticipa una tarde marcada por la humedad, la nubosidad y una elevada probabilidad de lluvias.

Según las previsiones difundidas por Meteored, las chances de precipitaciones para la jornada aumentaron considerablemente durante las últimas 48 horas. Lo que inicialmente aparecía como un escenario de menor inestabilidad ahora contempla una probabilidad de entre el 80% y el 90% para el domingo.

La especialista Marina Fernández advirtió sobre este cambio en las condiciones del tiempo. “Ha aumentado considerablemente la probabilidad de ocurrencia de chaparrones y algunas tormentas”, explicó.

De esta manera, el clásico entre Boca y River podría disputarse bajo la lluvia, con un panorama meteorológico que exigirá atención tanto durante el encuentro como en las horas posteriores, cuando miles de hinchas emprendan el regreso a sus hogares.

¿A qué hora podría llover durante el Superclásico?

La franja horaria del partido será una de las más sensibles a la inestabilidad. De acuerdo con el pronóstico de Meteored, entre las 15 y las 17 la probabilidad de chaparrones y alguna tormenta aislada se ubicará inicialmente cerca del 70%, con un incremento hacia el final de la tarde hasta alcanzar valores del 80% al 90%.

Los acumulados de lluvia previstos en las inmediaciones de La Bombonera rondarían los 10 milímetros o incluso podrían ser inferiores. Sin embargo, las precipitaciones podrían variar de intensidad y distribución, por lo que no se descarta que algunos sectores cercanos al estadio registren lluvias mientras otros permanezcan prácticamente secos.

La incertidumbre pasa principalmente por el momento exacto en que llegarán las precipitaciones. Los modelos meteorológicos ECMWF y GFS todavía presentan diferencias sobre el horario de inicio de las lluvias, un factor que podría modificar las condiciones durante el encuentro.

Cómo estará el tiempo antes del Boca-River

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el ambiente será templado a cálido en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas que podrían ubicarse entre los 24 y los 26 grados si las nubes y las lluvias se demoran.

El viento del norte y noreste, con ráfagas superiores a los 30 kilómetros por hora, favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo, una combinación que puede contribuir al desarrollo de chaparrones y tormentas durante la segunda mitad del día.

Para los hinchas que lleguen temprano a La Bombonera, la recomendación es llevar ropa liviana, gorra y protector solar para la previa, pero también contar con un impermeable compacto o un poncho para afrontar un eventual cambio de las condiciones meteorológicas.

¿Está en riesgo el Superclásico por la lluvia?

Por el momento, el pronóstico de lluvias no implica que el partido esté en duda. La Bombonera cuenta con condiciones para afrontar precipitaciones importantes, aunque cualquier decisión ante un eventual episodio de tormentas dependerá de la situación meteorológica concreta y de las evaluaciones correspondientes.

El principal factor que requerirá atención será la posible actividad eléctrica, que no está descartada. En ese escenario, los hinchas deberán respetar las indicaciones del personal de seguridad y las eventuales medidas que dispongan las autoridades.

Así, mientras Boca y River se preparan para protagonizar una nueva edición del Superclásico, el cielo también tendrá su propio partido. La lluvia podría sumarse al clima de una jornada cargada de expectativa, aunque el interrogante estará puesto en cuándo llegarán los chaparrones y con qué intensidad lo harán sobre el estadio y sus alrededores.