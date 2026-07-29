River continúa con su proceso de renovación luego de un semestre para el olvido. Mientras la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet trabajan en la llegada de refuerzos, también avanzan con una depuración del plantel profesional y en las últimas horas se confirmó una nueva salida.

En la previa del partido ante Gimnasia, el Millonario acordó la rescisión del contrato de Alex Woiski, uno de los jóvenes futbolistas que había llegado con expectativas de crecimiento bajo la gestión de Marcelo Gallardo, pero que finalmente se marchó del club sin haber podido cumplir su sueño de debutar oficialmente con la camiseta de River.

El delantero, de 20 años y nacido en Palma de Mallorca, España, había arribado a Núñez en julio de 2025 como una apuesta a futuro. Sin embargo, nunca logró ganarse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico y en los últimos meses había quedado relegado, entrenándose apartado del grupo principal en el predio de Cantilo junto a otros jugadores que no eran tenidos en cuenta.

La decisión de finalizar el vínculo se tomó de común acuerdo entre la institución y el futbolista, pese a que su contrato original tenía vigencia hasta diciembre de 2027. De esta manera, River le puso punto final a una historia que comenzó con ilusión pero terminó sin minutos oficiales ni oportunidades en Primera División.

La salida de Woiski forma parte del reordenamiento que lleva adelante el club de Núñez, que busca reducir la cantidad de futbolistas del plantel profesional y también bajar la masa salarial después de un semestre donde muchos nombres no lograron responder a las expectativas.

Así, River continúa moviendo piezas en un mercado donde no solo importa quiénes llegan, sino también quiénes dejan espacio. Para Woiski, la aventura en el Millonario terminó antes de lo esperado y con una cuenta pendiente: nunca pudo vestir oficialmente la banda roja.