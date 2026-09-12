Por la continuidad de la 9ª fecha en el Torneo Clausura 2026, Defensa y Justicia derrotó como local a Gimnasia de Mendoza 2 a 0 y de esta manera alcanzó a Vélez en lo más alto de la zona A.

El conjunto de Liniers abrió la jornada con su empate ante Newell’s y de esta manera se puso a tiro de ambos conjuntos que la dan continuidad al viernes del fútbol argentino.

Leandro Fernández a los 11 minutos marcó la apertura del marcador para el equipo dirigido por Julio Vaccari. El centro delantero cabeceó con precisión un centro desde la izquierda, tras una buena jugada asociada en el conjunto de Florencio Varela.

La aceitada transición del conjunto local le permitió ampliar la ventaja a los 12 del complemento, con la definición de David Barbona tras una correcta corrida por la derecha de César Pérez.

Con esta victoria, Defensa llegó a los 17 puntos en la tabla y dejó al Lobo con 16. El cipoleño Valentino Simoni fue al banco visitate, pero no tuvo minutos en el cruce y perdió terreno a manos de Agustín Módica e Igancio Sabatini.