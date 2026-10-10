River vuelve a jugar después de tres semanas de inactividad y lo hace con la obligación de recuperar terreno en el Torneo Clausura. Este sábado, desde las 21.30, recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, por la fecha 12, en un partido importante para sus aspiraciones de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El Millonario llega tras la derrota por 2-1 frente a Huracán, que frenó la racha de tres victorias consecutivas en el inicio de la etapa de Leonardo Ponzio. Ese resultado lo dejó noveno en la Zona B y décimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y a las copas internacionales de 2027. Con un encuentro pendiente, River necesita volver al triunfo y empezar a descontar puntos para no perder más terreno.

La otra alternativa para acceder a la Libertadores será conquistar el Clausura, aunque para eso primero deberá meterse entre los ocho mejores de su zona y después superar las instancias eliminatorias. Por eso, el cruce ante el conjunto cordobés representa una oportunidad para cambiar la imagen, recuperar confianza y comenzar a encaminar una campaña que no admite demasiados tropiezos.

Enfrente estará Estudiantes de Río Cuarto, que afrontará una visita exigente y buscará aprovechar la presión que pesa sobre el equipo local. El conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello intentará hacerse fuerte en el Monumental y conseguir un resultado que le permita sumar en un escenario de máxima dificultad.

Las probables formaciones

River tendría a Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la defensa; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván en el mediocampo; mientras que Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza se disputan un lugar en la zona ofensiva. Ángel Correa y Sebastián Driussi completarían el ataque. El equipo será dirigido por Leonardo Ponzio.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto saldría con Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González y Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar. El entrenador será Rubén Darío Forestello.

River vs. Estudiantes de Río Cuarto: hora, TV y árbitro

El partido comenzará a las 21.30 en el estadio Monumental y será televisado por ESPN Premium. Nazareno Arasa fue designado como árbitro principal para el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

Además, los hinchas podrán seguir cada detalle a través de la transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital. La cobertura comenzará a las 19, con la previa, el análisis y toda la información antes del pitazo inicial, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Con la necesidad de sumar y la clasificación internacional como objetivo, River volverá a presentarse ante su gente con la obligación de responder en la cancha. Estudiantes de Río Cuarto será el rival de turno en una jornada en la que el Millonario buscará dar el primer paso para recuperar terreno en el Clausura.