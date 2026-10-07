Ya tiene día, hora y escenario. La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las próximas fechas del Torneo Clausura 2026 y dejó establecido cuándo volverán a verse las caras Boca y River.

El próximo Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del campeonato. Será un nuevo capítulo de una rivalidad que, una vez más, encontrará a ambos equipos en plena pelea por objetivos importantes.

El partido llegará después de una semana cargada para los dos. En la fecha 14, Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre a las 17, mientras que River recibirá a Racing ese mismo día, desde las 19.15.

De esta manera, tanto el Xeneize como el Millonario tendrán una semana completa para preparar el Superclásico. La diferencia estará en la agenda de Boca, que además deberá afrontar su serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 19 de abril, por el Torneo Apertura. Aquella vez, en el Monumental, Boca se quedó con el triunfo por 1-0 gracias a un gol de penal de Leandro Paredes.

Desde aquella tarde, los dos planteles atravesaron importantes modificaciones. Los bancos de suplentes también tendrán nuevas caras: Rodolfo Arruabarrena estará al frente de Boca, mientras que Leonardo Ponzio conducirá a River.

Además, el próximo clásico tendrá varios protagonistas que vivirán por primera vez la experiencia de jugar uno de los partidos más importantes del fútbol argentino, entre ellos Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano.

Para River, el camino hacia el Superclásico comenzará antes. El Millonario visitará a Belgrano el domingo 18 de octubre a las 20.15, en el estadio Mario Alberto Kempes, y una semana después recibirá a Racing en el Monumental.

La programación confirmada para River quedó así:

Estudiantes de Río Cuarto: sábado 10 de octubre, 21.30.

Sarmiento: miércoles 14 de octubre, 19.

Belgrano: domingo 18 de octubre, 20.15.

Racing: domingo 25 de octubre, 19.15.

Boca: domingo 1° de noviembre, 15.

Todavía resta conocer la terna arbitral que tendrá a su cargo el Superclásico, pero ya hay una certeza: el domingo 1° de noviembre, a las 15, La Bombonera volverá a ser el escenario de uno de los partidos que más expectativas genera en el fútbol argentino.