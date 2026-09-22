Con 17 años, Rodrigo Serrano compiten con la bandera neuquina. El nacido en Junin de los andes se destaca en Triatlón y en Atletismo, disciplina donde dijo presente en el campeonato Argentino, y que ahora mira como principal objetivos los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputarán desde el 25 al 31 de octubre.

Serrano viene desarrollando distintas modalidades y sumando experiencias en competencias dentro y fuera de la provincia. Recientemente, participó del Nacional Sub 18 que se realizó en Venado Tuerto. Previamente, el juninense compitió en las pruebas de 200 y 400 metros llanos logrando en ambos el triunfo en la competencia provincial.

En las pruebas combinadas, dijo presente en torneos Internacional, uno de ellos en Chile donde quedó en la octava colocación de la general. Ante esto, en los últimos días, recibió un traje de neopreno. Este equipamiento le va a permitir continuar con su preparación para competencias de natación en aguas abiertas y, de esa manera, seguir creciendo como deportista. El aporte vino por parte del secretario del Interior, Gustavo Coatz y del intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño.

Dirá presente en los próximos Juegos de la Araucanía en Chile

“Este aporte es muy importante para mí, se siente el acompañamiento de la Provincia en lo deportivo. Contaba con un equipo prestado, que no era específico para triatlón, así que esto es muy valioso para mí”, destacó.

Además, el juninense, transita sus estudios secundaros en la EPET n° 4, “por suerte puedo manejar mis tiempos y no es un problema estudiar y practicar deportes”, ponderando la Ley N° 3562, que crea el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas y que fue promulgada en junio pasado.

El próximo objetivo para Serrano será los juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputarán, en esta edición, en Chile, desde el 25 al 31 de octubre, y donde representará a Neuquén en atletismo