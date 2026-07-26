Uno de los partidos más destacados de la jornada en el Torneo Clausura tuvo toda la acción sobre el final. Independiente redondeó su triunfo 2-0 ante Estudiantes con una increíble secuencia en los últimos minutos: pasó de tener un penal en contra a poner el segundo con un blooper del rival. Tras la sanción cuestionable del árbitro Pablo Dóvalo, el arquero Rodrigo Rey fue el héroe para el Rojo, que inmediatamente después sentenció el cotejo con un tanto de Santiago Montiel.

Rey se lo atajó a Carrillo

En la primera acción de la secuencia, Dóvalo sancionó un penal de Leonardo Godoy sobre Brian Aguirre a diez minutos del final del encuentro en una controvertida decisión que todo Independiente le protestó al árbitro, pero que éste sostuvo. De la ejecución se hizo cargo Guido Carrillo, pero su remate salió muy débil y le permitió a Rey atajarlo para sostener su arco en cero.

Insólito blooper para el segundo del Rojo

No llegó a pasar un minuto del penal contenido por Rey que una jugada totalmente impensada le entregó a Independiente el triunfo en La Plata. Ramiro Funes Mori quiso hacer rápido un tiro libre en su campo y le tiró un pase muy fuerte al arquero Fernando Muslera, que no llegó a reaccionar para tomar la pelota. Todo esto benefició a un Montiel que, muy atento, aprovechó el regalo para empujarla con el arco vacío y establecer el definitivo 2-0.

De esta manera, Independiente abrochó un trabajado triunfo que había empezado a construir con el gol de Gabriel Ávalos minutos antes, conectando un tiro libre de un Montiel que terminó siendo protagonista de los dos goles en un triunfo que tuvo también al '9' como a Rey como hacedores fundamentales de los primeros tres puntos del Rojo en el Torneo Clausura.