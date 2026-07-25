El Torneo Clausura 2026 inició para Racing con un dura y trajosa victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda. La Academia arrancó el certamen con el pie derecho, luego de una pretemporada con cambio de técnico y el arribo de Juan Pablo Vojvoda en reemplazo de Gustavo Costas.

Racing ya había iniciado el segundo semestre con goleada ante Defensa y Justicia por 4-1 en los 16avos de final de la Copa Argentina en el debut del nuevo entrenador. Para el duelo ante el conjunto de La Plata, el técnico debió rearmar debido a las suspensiones de Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Césare, nombres importantes en la estructura académica.

Pese a ello, el equipo demoró apenas 6 minutos en abrir el marcador y fue a través de la correcta definición de Matko Miljevic, en el desenlace de una jugada en la que el visitante quiso salir jugando desde el fondo y terminó errando en la conducción por la presión del conjunto local. Buena llegada de mediocampista por el centro del ataque para definir con pelota en movimiento a un palo del arquero Nelson Insfrán.

El Lobo aprovechó al máximo una de las primeras ofensivas que tuvo y tras un remate cruzado que no parecía llevar demasiado peligro, Bautista Barros Schelotto ingresó por el segundo palo y empujó la pelota al gol para el 1 a 1 a los 31 minutos.

Ocho minutos más tarde, el Lobo volvió a meterse en el área rival. Una jugada intrascendente que terminó pegando en la mano de Gonzalo Escudero y en penal visitante.

Marcelo Torres se hizo cargo de la ejecución, pero lo hizo de mala manera, llegó lesionado a tomar contacto con la pelota y el remate terminó saliendo muy débil al medio del arco. Facundo Cambeces se quedó con la pelota.

Con la misma dinámica y atractivos colectivos continuó la segunda parte del partido en el Cilindro y a los 25 minutos, la Academia volvió a ponerse en ventaja a través de la pelota parada. Tiro de esquina desde la derecha del ataque ejecutado por Miljevic y el cabezazo preciso de Nazareno Colombo para el 2 a 1.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Alejandro Tello; Santiago Solari, Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Panorama

En la previa, Vojvoda dejó en claro cuál es la mentalidad de su equipo: "Tenemos que sostener una identidad y competir en todos los frentes. El objetivo es empezar ganando y demostrar desde el primer partido el equipo que queremos ser."

Del otro lado estará Gimnasia, que alcanzó los cuartos de final del Apertura, instancia en la que fue eliminado por River Plate. El equipo dirigido por Ariel Pereyra realizó una intensa preparación, que incluyó una gira por Rusia con amistosos frente a Zenit de San Petersburgo y Dynamo Makhachkala, buscando llegar con rodaje al estreno del campeonato, manteniendo la base del equipo que utilizó durante la pretemporada.

Zaracho será titular en el mediocampo de Racing

Ariel Pereyra remarcó la importancia de iniciar el torneo con una buena actuación: "La pretemporada fue muy positiva. El grupo trabajó muy bien y ahora queremos trasladar ese crecimiento al campeonato. Sabemos que enfrentamos a un gran rival, pero confiamos en nuestras posibilidades."

Racing y Gimnasia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Torneo Clausura, con la misión de comenzar el semestre sumando de a tres en un torneo donde buscarán ser protagonistas.