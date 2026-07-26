Dos pesos pesados chocaron entre sí por la 1ª fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional en La Plata, donde Independiente derrotó a Estudiantes 2 a 0 con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Pese a la expectativa, los primeros minutos fueron de sucesión de imprecisiones por parte de los dos equipos que impidieron el armado de juego y los arcos de ambos equipos quedaron lejísimos de las intenciones de ambos.

Se insinuó más peligroso el visitante que El Pincha. Matías Abaldo por la izquierda y Maximiliano Gutiérrez por la derecha buscan hacer profundo a Independiente por los costados. Gabriel Ávalos es una referencia permanente por el centro del ataque.

La jugada más favorable como para romper la paridad en el primer tiempo fue para el Rojo y la evitó el arquero Fernando Muslera. A la salida de un tiro de esquina desde la derecha del ataque llegó el juego corto por parte de Independiente y el centro. Cuando el marcador central, Sebastián Valdez, apareció como para sacudir la red, el 1 se hizo gigante y mantuvo la valla invicta en el minuto 31.

El complemento había comenzado mucho más favorable para Estudiantes en ofensiva, pero a los 31 minutos llegó el tiro libre en forma de centro desde la izquierda para Independiente que habilitó la llegada del goleador, Gabriel Ávalos, quien anticipó a todos con la suela del botín y marcó el 1 a 0 parcial.

Dos minutos más tarde, Dóvalo vio penal para el Pincha en el área de enfrente por un toque de Leonardo Godoy sobre el ingresado Aguirre.

Guido Carrillo se hizo cargo de la ejecución, pero perdió el duelo contra Rodrigo Rey y el arquero mantuvo la victoria parcial.

Impactado por la chance desperdiciada, Estudiantes falló en la última línea. Un intento por salir jugando desde el fondo, en los pies de Ramiro Funes Mori, le dejó la pelota larga a su arquero Muslera y no hizo más que habilitar a Santiago Montiel, quien más rápido que ninguno corrió para cortar la trayectoria del balón y estirar la ventaja a favor del visitante.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Nuñez, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Thiago Palacios, Guido Carrillo, Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Hora de inicio: 17:15.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Uno, La Plata, provincia de Buenos Aires.

La previa

El equipo de Alexander "Cacique" Medina espera al de Gustavo Quinteros sin mayores novedades por parte de ambos en el mercado de pases actual, pero con la obligación de ser protagonistas siempre de la competencia nacional.

Para El Pincha viene siendo costumbre convertirse en animador de los certámenes. Fue campeón del Clausura del año pasado y alzó los últimos dos trofeos de campeones. Al Rojo, la misma misión se le ha puesto muy difícil en los últimos años y por eso la apuesta por la continuidad del entrenador.

Pablo Dóvalo será el árbitro en el estreno de Estudiantes e Independiente por el Torneo Clausura 2026.

El León se vio imposibilitado de sumar nuevos jugadores para el segundo semestre debido a una inhibición, aunque está tras los pasos de Joaquín Correa para repatriarlo y parece que será posible después de un principio de acuerdo para vender al juvenil Mikel Amondaraían al Bologna de Italia por 10 millones de dólares.

Independiente se movió rápido dentro de la lista que desechó River y contó con la aprobación del futbolista para llevarse rápidamente a Maximiliano Meza en su segundo ciclo en la institución. Además, también sumó al arquero Santiago Mele, aunque ninguno comenzará como titular en la campaña.