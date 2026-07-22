Cuando parecía que su futuro estaba definido, apareció una sorpresa de último momento y cambió por completo el escenario. Santiago Mele tenía todo encaminado para convertirse en nuevo arquero de Colo-Colo, incluso estaba próximo a viajar a Chile, pero Independiente aceleró en las últimas horas, logró convencerlo y terminó quedándose con uno de los nombres que buscaba Gustavo Quinteros para reforzar el plantel.

El arquero uruguayo de 28 años volverá al fútbol argentino luego de su paso por Unión de Santa Fe y se transformará en una de las incorporaciones del Rojo para afrontar el Torneo Clausura, donde el equipo de Avellaneda buscará cortar una sequía de 24 años sin títulos a nivel local.

La llegada de Mele se da después de una negociación contrarreloj entre Independiente y Monterrey de México, dueño de su pase. El club argentino acordó un préstamo por un año sin cargo y además estableció una opción de compra de 3 millones de dólares por el 80% de la ficha del futbolista.

El arquero también fue clave en la decisión final. Es que, pese a tener prácticamente cerrada su llegada a Colo-Colo, la propuesta deportiva del conjunto dirigido por Quinteros terminó inclinando la balanza. El Rojo se movió rápido, cerró los números con el club mexicano y logró quedarse con un refuerzo que parecía tener destino chileno.

Mele llega después de formar parte del plantel de Uruguay en el Mundial 2026, donde ocupó el rol de tercer arquero detrás de sus compatriotas. La actuación de la Celeste en la Copa del Mundo no fue la esperada, ya que quedó eliminada en la fase de grupos y recibió fuertes críticas por su rendimiento.

Ahora, el desafío será completamente diferente. El arquero surgido de Centro Atlético Fénix buscará recuperar protagonismo en Argentina y convertirse en una pieza importante para un Independiente que apuesta a volver a ser competitivo de la mano de Gustavo Quinteros.

Con la llegada de Mele y la incorporación de Maximiliano Meza, quien arribó libre tras rescindir su contrato con River, el Rojo empieza a darle forma a un plantel que tendrá como principal objetivo volver a pelear arriba y terminar con una larga espera de títulos.